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Tekirdağ'da Feci Kaza: İki Cenaze Toprağa Verildi

Tekirdağ'daki trafik kazasında hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi, aileleriyle birlikte defnedildi.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 17:27
Tekirdağ'da Feci Kaza: İki Cenaze Toprağa Verildi

Tekirdağ’da Trafik Kazası Sonrası Yaşananlar

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, otomobil ve iş makinesi arasında meydana gelen kazada hayatını kaybeden 5 kişiden ikisinin cenazesi, ailelerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze Töreni

Emre Ağır ve Cenk Varnalı'nın cenazeleri, Çorlu Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Aile yakınları, cenazeleri Ergene ilçesinde bulunan Yeşiltepe Camisi'ne getirdi. Burada taziyeleri kabul eden aile, acı kayıplarıyla ilgili duygusal anlar yaşadı.

Cenaze Namazı ve Defin İşlemleri

Cenaze namazı, ikindi vakti kılındı. Namazın ardından Ağır ve Varnalı'nın cenazeleri, ilçe mezarlığına götürülerek defnedildi.

Kaza Bilgileri

Olay, Ulaş Mahallesi'nde gerçekleşti. Cenk Varnalı'nın kullandığı 59 FV 888 plakalı otomobil, Ö.A. yönetimindeki iş makinesiyle çarpıştı. Kazanın ardından otomobilde bulunan Varnalı, Kadir Güler, Emre Ağır, Serhat Tunus ve Deniz Yalnız hayatını kaybetti. İş makinesindeki Ö.A. ise yaralandı. Kaza sonrası, düğünden dönen yolcuların bu şekilde bir trajediyle karşılaştığı öğrenildi.

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