Tekirdağ'da gece ışıkla tavşan avına baskın: 4 kişiye ceza

Hayrabolu'da gece ışıkla tavşan avı yapan 4 kişiye, ekip baskınında toplam 38.794 TL idari para ve 18.000 TL tazminat cezası uygulanacak.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 11:22
Tekirdağ'da gece ışıkla tavşan avına baskın: 4 kişiye ceza

Tekirdağ'da gece ışıkla tavşan avına baskın: 4 kişiye ceza

Hayrabolu'da av koruma ekipleri müdahalesi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şubesi Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı yürüttükleri Av Koruma ve Kontrol faaliyetinde, açık arazide kafa lambası kullanarak gece avı yapan 4 kişiyi tespit etti.

Ekipler tarafından bir adet takozsuz yarı otomatik av tüfeği, iki adet kafa lambası ve dört ölü tavşan muhafaza altına alınarak tutanak tutuldu.

Şahıslara toplam 38 bin 794 TL idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen 4 yaban tavşanı için ayrıca 18 bin TL tazminat cezası uygulanacağı öğrenildi.

TEKİRDAĞ’IN HAYRABOLU İLÇESİNDE GECE IŞIKLA TAVŞAN AVI YAPTIĞI BELİRLENEN DÖRT KİŞİYE İŞLEM...

TEKİRDAĞ’IN HAYRABOLU İLÇESİNDE GECE IŞIKLA TAVŞAN AVI YAPTIĞI BELİRLENEN DÖRT KİŞİYE İŞLEM YAPILDI.

TEKİRDAĞ’IN HAYRABOLU İLÇESİNDE GECE IŞIKLA TAVŞAN AVI YAPTIĞI BELİRLENEN DÖRT KİŞİYE İŞLEM...

İLGİLİ HABERLER

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ortaca'da Sabah Namazı Buluşması Karaburun Mahalle Camii'nde
2
Isparta'da 194 Kişi Umreye Uğurlandı
3
Ahlat’ta Pomza Ocağının Maskotu Tilki: 3 Yıllık Sıra Dışı Dostluk
4
Antalya Aksu'da 25 Ton Tarihi Geçmiş Tavuk Ele Geçirildi — 2 İşletme Mühürlendi
5
Erciyes'te Sonbahar: Kayseri'de Büyüleyen Manzaralar
6
Kemal Sunal Ankara'da Türkülerle Anıldı

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı