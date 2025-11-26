Tekirdağ'da gece ışıkla tavşan avına baskın: 4 kişiye ceza

Hayrabolu'da av koruma ekipleri müdahalesi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şubesi Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı yürüttükleri Av Koruma ve Kontrol faaliyetinde, açık arazide kafa lambası kullanarak gece avı yapan 4 kişiyi tespit etti.

Ekipler tarafından bir adet takozsuz yarı otomatik av tüfeği, iki adet kafa lambası ve dört ölü tavşan muhafaza altına alınarak tutanak tutuldu.

Şahıslara toplam 38 bin 794 TL idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen 4 yaban tavşanı için ayrıca 18 bin TL tazminat cezası uygulanacağı öğrenildi.

