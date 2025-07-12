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Tekirdağ'da İki Otomobil Çarpıştı, 9 Kişi Yaralandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri hızlıca müdahale etti.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 15:53
Tekirdağ'da İki Otomobil Çarpıştı, 9 Kişi Yaralandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kavacık kavşağında, Z.S'nin kullandığı 35 BKJ 336 plakalı otomobil ile B.K. idaresindeki 59 ALU 621 plakalı araç çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar arasında bulunan sürücüler ile birlikte otomobillerdeki 7 kişi, ambulanslarla Saray ve Çerkezköy Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı.

Kazanın yaşandığı bölgede, ulaşım bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

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