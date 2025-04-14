Tekirdağ'da Kanola Tarlaları: Fotoğrafçıların Doğal Stüdyosu

Tekirdağ'da Kanola Tarlaları Doğal Stüdyo Oluyor

Tekirdağ, çiçek açan kanola bitkileriyle sarıya bürünen tarlalarıyla fotoğrafçıların doğal stüdyosu haline geldi. Fotoğraf tutkunları, bölgeye gelerek Trakya'nın "altın sarısı" kanolalarını kadrajlarına sığdırmak için sabırsızlanıyor.

Yerel Yetkililerin Açıklamaları

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, kanola tarlalarının fotoğraf severler için harika bir doğal stüdyo sunduğunu ifade etti. Tekirdağ Fotoğraf Derneği Başkanı Halil İbrahim Üzmezoğlu ise, Trakya'nın sarı tonlarına bürünen alanlarının muhteşem bir manzara oluşturduğuna dikkat çekti.

Çeşitli Tarım Ürünleriyle Zengin Manzaralar

Üzmezoğlu, buğdayın yeşil görüntüsü ile kanola tarlalarının oluşturduğu eşsiz manzarayı tanımladı. İstanbul başta olmak üzere çevre illerden birçok fotoğraf tutkununun Trakya’ya geldiğini vurguladı. Trakya’nın her bir tarım ürününün farklı bir güzellik sunduğunu belirten Üzmezoğlu, şu sözleri kaydetti: "Tekirdağ'da kanola ile başlanır, yüzlerce dekar lavanta bahçemiz var. Ardından buğday, ayçiçeği ve bağcılık gibi ürünlerimiz mevcut. Trakya'nın bütün tarım ürünlerini fotoğraflıyoruz."

Son Şans: Kanola Tarlalarını Fotoğraflama İmkanı

Üzmezoğlu, fotoğraf çekimi için kanola tarlalarının 10 gün daha uygun olacağını açıkladı. Fotoğraf tutkunu Tayfur Kahyaoğlu, İstanbul'dan tarlaların güzelliklerini keşfetmek için gelenlerin olduğunu ifade etti. Diğer bir fotoğrafçı Gamze Celepoğlu ise, ziyarete gelen fotoğrafçıları harika bir manzaranın karşıladığına vurgu yaptı.

Tekirdağ'da çiçek açan kanola bitkisiyle sarıya bürünen tarlalar fotoğrafçıların doğal stüdyosu oluyor. Fotoğraf tutkunları bölgeye gelerek Trakya'nın "altın sarısı" kanolalarını kadrajlarına sığdırmaya çalışıyor.

Tekirdağ'da çiçek açan kanola bitkisiyle sarıya bürünen tarlalar fotoğrafçıların doğal stüdyosu oluyor. Fotoğraf tutkunları bölgeye gelerek Trakya'nın "altın sarısı" kanolalarını kadrajlarına sığdırmaya çalışıyor.