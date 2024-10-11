Tekirdağ'da Korkunç Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Feci Trafik Kazası

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, biri bebek 4 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, Ağır Bakım Işıkları mevkisinde gerçekleşti.

Olayın Detayları

Olayda, Faruk Aksan (37) idaresindeki 41 VV 964 plakalı otomobil, Çetin Karakuş (60) yönetimindeki 39 DK 850 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucunda, sürücü Çetin Karakuş, onunla birlikte araçta bulunan Çiğdem Karakuş (53) ve Çisem Meriç (30) olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Yaralı Bebek Hastaneye Kaldırıldı

Kazada ağır yaralanan 6 aylık bebek, hemen Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek hayatını kaybetti ve Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüpheli Sürücü Gözaltında

Kazanın ardından sürücü Faruk Aksan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.