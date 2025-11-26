Tekirdağ'da Kuvvetli Lodos Balıkçıları İki Gündür Denize Çıkarmıyor

Marmara Denizi'nde etkili lodos nedeniyle Süleymanpaşa kıyılarında balıkçı tekneleri iki gündür denize açılamadı; büyük tonajlı gemiler Tekirdağ açıklarına demirledi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 19:44
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 19:44
Tekirdağ'da Kuvvetli Lodos Balıkçıları İki Gündür Denize Çıkarmıyor

Tekirdağ'da Kuvvetli Lodos Balıkçıları Limanda Tutuyor

Marmara Denizi'nde fırtına etkisini sürdürüyor

Marmara Denizinde etkili olan kuvvetli lodos, Süleymanpaşa kıyılarında balıkçı teknelerinin seferlerini durdurmasına yol açtı. Bölge balıkçı barınaklarında bekleyen tekneler, iki gündür denize açılamıyor.

Fırtına, denizde görüşü ve seyir güvenliğini olumsuz etkiledi. Kıyıdaki dalgalar ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle küçük ölçekli balıkçı tekneleri için açık denize çıkmak riskli hale geldi.

Kıyıya yakın seyreden ticari gemiler de fırtınadan etkilendi. Büyük tonajlı bazı gemiler, güvenlik için Tekirdağ açıklarına demirleyip beklemeye geçti.

Yerel yetkililer ve denizcilik kaynakları, lodosun etkisinin devam etmesi halinde seyrüsefer uyarılarının sürebileceğini bildiriyor. Bölgedeki deniz trafiği ve balıkçılık faaliyetleri, hava koşullarının düzelmesine bağlı olarak yeniden düzenlenecek.

