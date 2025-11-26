Tekirdağ'da Kuvvetli Lodos Balıkçıları İki Gündür Denize Çıkarmıyor

Tekirdağ'da Kuvvetli Lodos Balıkçıları Limanda Tutuyor

Marmara Denizi'nde fırtına etkisini sürdürüyor

Marmara Denizinde etkili olan kuvvetli lodos, Süleymanpaşa kıyılarında balıkçı teknelerinin seferlerini durdurmasına yol açtı. Bölge balıkçı barınaklarında bekleyen tekneler, iki gündür denize açılamıyor.

Fırtına, denizde görüşü ve seyir güvenliğini olumsuz etkiledi. Kıyıdaki dalgalar ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle küçük ölçekli balıkçı tekneleri için açık denize çıkmak riskli hale geldi.

Kıyıya yakın seyreden ticari gemiler de fırtınadan etkilendi. Büyük tonajlı bazı gemiler, güvenlik için Tekirdağ açıklarına demirleyip beklemeye geçti.

Yerel yetkililer ve denizcilik kaynakları, lodosun etkisinin devam etmesi halinde seyrüsefer uyarılarının sürebileceğini bildiriyor. Bölgedeki deniz trafiği ve balıkçılık faaliyetleri, hava koşullarının düzelmesine bağlı olarak yeniden düzenlenecek.

MARMARA DENİZİ’NDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ LODOS NEDENİYLE SÜLEYMANPAŞA KIYILARINDA BALIKÇI TEKNELERİ İKİ GÜNDÜR DENİZE AÇILAMADI; BÜYÜK TONAJLI BAZI GEMİLER İSE RİSK ALMAMAK İÇİN TEKİRDAĞ AÇIKLARINA DEMİRLEDİ.