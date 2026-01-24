Tekirdağ'da Nesli Tehlike Altındaki Su Samuru Sahilde Görüntülendi

Tekirdağ sahilinde nesli tehlike altındaki su samuru, sabah saatlerinde avlanırken cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 11:53
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 11:55
Tekirdağ'da Nesli Tehlike Altındaki Su Samuru Sahilde Görüntülendi

Tekirdağ'da nesli tehlike altındaki su samuru sahilde görüntülendi

Sahil sakinleri cep telefonuyla kaydetti

Tekirdağ kıyılarında nadir görülen bir an, sabah saatlerinde sahile yakın bir noktada kaydedildi. Nesli tehlike altında bulunan su samuru, deniz yüzeyinde avlanırken vatandaşların dikkatini çekti.

Gözlemlere göre bir süre suyun üzerinde kalan su samuru, yakaladığı balığı kıyıya yakın bir alanda yiyerek sahildeki kişilerin ilgisini topladı. O anları fark eden vatandaşlar, olayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Doğal yaşam açısından korunması gereken türlerden olan su samurunun sahildeki rahat tavırları, çevredeki kişiler tarafından ilgiyle izlendi. Görüntüler, bölgedeki nadir karşılaşmalar arasında yer aldı.

TEKİRDAĞ KIYILARINDA SU SAMURU GÖRÜNTÜLENDİ

TEKİRDAĞ KIYILARINDA SU SAMURU GÖRÜNTÜLENDİ

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

