Tekirdağ'da 'Ok Gibi' Saplanan Motosiklet: Sürücü 2,82 Promil

Çorlu'da park halindeki oto kurtarıcıya saplanan motosikletin sürücüsü K.M. 2,82 promil alkollü çıktı; kaza kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 23:48
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 23:48
Kaza Çorlu'da Meydana Geldi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir motosiklet park halindeki bir oto kurtarıcıya çarparak adeta ok gibi saplandı. Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Eski Tekirdağ Caddesi üzerinde, Çobançeşme Kavşağı yönüne seyir halindeyken gerçekleşti. Sürücü K.M.'nin kullandığı motosiklet, yolun sol şeridinde park halinde bulunan oto kurtarıcı aracına çarptı.

Kaza sonucu kaldırıma savrulan motosiklet sürücüsü K.M. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İlçe Trafik Büro ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün 2,82 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

