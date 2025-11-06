Tekirdağ'da Organ Bağışı Haftası'nda Farkındalık Etkinliği

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası'nda düzenlediği programla organ bağışının önemine dikkat çekti; Başhekim Tabakoğlu'na bağış kartı verildi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:50
3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenen program yoğun ilgi gördü

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenen farkındalık programı, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa çok sayıda sağlık çalışanı ile vatandaş katıldı.

Programda konuşan Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar, organ bağışında bulunan kişilere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin toplumsal bilinçlenmeye büyük katkı sunduğunu ifade etti. Onar, "Organ bağışının önemi gittikçe artıyor. Bağışlarımızın bir çoğunu canlıdan alıyoruz. Organ bağışının artması organ bağışı bekleyenler için önem taşıyor" dedi.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da konuşmasında insanın yaratılışındaki mükemmelliğe dikkat çekerek, her bireyin organ bağışı konusunda duyarlı olması gerektiğini belirtti. Tabakoğlu, "Organ bağışı konusunda herkesin duyarlı olması gerekiyor. Ben de yıllar önce organ bağışı yapmıştım" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda İl Sağlık Müdürü Onar, organ bağışında bulunan Başhekim Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na organ bağış kartı takdim etti.

