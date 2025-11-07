Tekirdağ'da Otomobil Dükkanın İçine Girdi: Fren Yerine Gaza Basıldı

Tekirdağ Süleymanpaşa'da Değirmenaltı Caddesi'nde gece saat 04.10'da otomobil dükkana girdi; sürücü alkollü değil, kaza fren yerine yanlışlıkla gaza basılması sonucu gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 18:28
Kaza Detayları

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil, kontrolden çıkarak bir iş yerine girdi.

Kaza zamanı: Dün gece saat 04.10yer: Değirmenaltı Caddesi.

Edinilen bilgilere göre, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç yol kenarındaki bir dükkana çarptı. Çarpmanın etkisiyle iş yerinin camları kırıldı ve dükkân içinde maddi hasar oluştu.

İlk Bulgular ve Soruşturma

Olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücünün alkollü olmadığı ve kazanın fren yerine yanlışlıkla gaza basılması sonucu meydana geldiği belirlendi.

İşletmede kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

