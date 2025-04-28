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Tekirdağ'da Poyraz Fırtınası Deniz Ulaşımını Aksatıyor

Tekirdağ'da etkili olan poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkileyerek 10 şilep ve tankerin beklemesine neden oldu.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 14:52
Tekirdağ'da Poyraz Fırtınası Deniz Ulaşımını Aksatıyor

Poyraz Deniz Ulaşımını Olumsuz Etkiliyor

Marmara Denizi'nde son iki gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında önemli aksamalara yol açtı. Rüzgarın hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye kadar çıkmakta, bu durum deniz trafiğinde sorunlar yaratmaktadır.

Bekleyen Gemiler ve Balıkçılar

Yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekleyişlerine devam ediyor. Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, poyrazın özellikle küçük tekne balıkçılarını da olumsuz etkilediğini belirtti.

Balıkçıların bugün denize açılamadığını ifade eden Pehlivanoğlu, poyrazın etkisinin çarşamba günü sona ermesini beklediklerini söyledi. Rüzgar dinmesinin ardından balıkçıların Marmara Denizi'nde istavrit, menekşe ve mezgit avlamak için ağ atacağını dile getirdi.

Marmara Denizi'nde iki gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden...

Marmara Denizi'nde iki gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Marmara Denizi'nde iki gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden...

Marmara Denizi'nde iki gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

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