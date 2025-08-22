DOLAR
Tekirdağ'da Rapçi Çakal'ı Yaralayan Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ Hayrabolu'da 33. Ayçiçeği Festivali sonrası rapçi Emirhan Çakal'ı havalı tüfekle yaraladığı iddia edilen F.D., yakalanıp tutuklandı.

Tekirdağ'da festival sonrası yaralama: Zanlı tutuklandı

Olayın ayrıntıları

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali'nde meydana gelen olayda, konserin ardından rap şarkıcısı Emirhan Çakal'ın havalı tüfekle yaralanmasına yol açtığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Çakal, festivalin ilk gününde sahne aldı. Vinç vasıtasıyla platformdan inerken, havalı tüfekten açılan ateş sonucu bacağına isabet eden saçma ile yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Çakal, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Gözaltı ve adli süreç

Olayın faili F.D., Hayrabolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Zanlının ifadesinde, kasıt olmadan ikametinin bahçesinden rastgele havalı tüfeğiyle ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Zanlının evinde bir havalı tüfek ile 67 saçma ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

