Tekirdağ’da Sağlık Kadroları Güçleniyor: 126. Devlet Hizmet Yükümlülüğüyle Yeni Hekimler

Sağlık Bakanlığı'nın 126. Devlet Hizmet Yükümlülüğü atamalarıyla Tekirdağ’a yeni uzman hekimler ve 13 tabip kadrosu tahsis edildi; göreve başlama ocakta planlanıyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 12:57
Tekirdağ'da Sağlık Kadroları Güçleniyor: 126. Devlet Hizmet Yükümlülüğüyle Yeni Hekimler

Tekirdağ’da sağlık kadroları güçleniyor

Sağlık Bakanlığı'nın 126. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında yapılan yerleştirme sonuçlarıyla Tekirdağ genelindeki sağlık tesislerinin hekim kadrosu güçlendirildi.

Yapılan atamalar

T.C. Sağlık Bakanlığınca açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne 1 cerrahi onkoloji uzmanı, 1 göz hastalıkları uzmanı ve 1 immünoloji ve alerji hastalıkları uzmanı görevlendirildi.

Saray Devlet Hastanesi'ne 1 fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne 1 göğüs hastalıkları uzmanı ile 1 iç hastalıkları uzmanı atandı.

Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne 1 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, Çorlu Devlet Hastanesi'ne ise 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı atandı. Ayrıca il genelinde görevlendirilmek üzere 13 tabip kadrosu Tekirdağ’a tahsis edildi.

Göreve başlama takvimi

Yapılan açıklamada, söz konusu hekimlerin ocak ayı içerisinde görevlerine başlamalarının beklendiği bildirildi.

Bunun yanı sıra 2025/5 KPSS yerleştirme sonuçlarına göre ataması yapılan 155 personelin de 2026 yılı ocak ayında Tekirdağ’daki sağlık tesislerinde göreve başlamasının planlandığı ifade edildi.

Yetkililer, yapılan bu atamalarla birlikte Tekirdağ genelinde sağlık hizmetlerinin daha etkin ve hızlı sunulmasının hedeflendiğini belirtti.

TEKİRDAĞ DR. İSMAİL FEHMİ CUMALIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ

TEKİRDAĞ DR. İSMAİL FEHMİ CUMALIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ

