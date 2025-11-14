Tekirdağ'da Şehit İlker Aykut Uğurlandı: Eşi ve Oğlu Askeri Kıyafetle

Azerbaycan'dan dönüşte düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş İlker Aykut, Tekirdağ'da askeri törenle defnedildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 14:42
Azerbaycan’dan ülkemize dönüş sırasında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş İlker Aykut, Tekirdağ’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Törenin Ayrıntıları

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Kırkkepenekli Mahallesi sabah saatlerinden itibaren binlerce kişiyi ağırladı. Cami avlusunu dolduran kalabalık, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazında da yoğun katılım sağladı. Cenaze mezarlığa götürülürken uzun bir Türk bayrağı açıldı.

Aile ve Yetkililerin Katılımı

Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katılarak aileye başsağlığı diledi. Şehidin eşi Duygu Aykut ve oğlu Poyraz Aykut askeri kıyafetle tabutun başında gözyaşı döktü. Şehidin babası Ünal Aykut ve annesi Zülbiye Aykut ise büyük bir metanetle törene katıldı.

Helallik ve Defin

Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazıyla İlker Aykut, askeri tören eşliğinde Kırkkepenekli Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi. Tören boyunca duygu yüklü anlar yaşanırken vatandaşlar aileye destek için uzun süre alandan ayrılmadı.

