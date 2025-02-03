Tekirdağ'da Sis Etkisini Gösterdi: Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü

Tekirdağ'da Görüş Mesafesinde Düşüş
Tekirdağ'da, gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde etkisini artırarak kenti etkisi altına aldı. Malkara ve Hayrabolu ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
Trafik Ekipleri Önlem Aldı
Görüş mesafesinin azalması nedeniyle trafik ekipleri, yoğun kavşaklarda önlemler aldı. Sürücülerin daha dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.
Hava Durumu
Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü Tekirdağ'da, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kent genelinde hava koşullarının normale dönmesiyle birlikte ulaşımda rahatlama sağlanması hedefleniyor.
Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.