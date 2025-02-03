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Tekirdağ'da Sis Etkisini Gösterdi: Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü

Tekirdağ'da sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini 50 metreye düşürdü. Trafik ekipleri önlemler aldı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 10:55
Tekirdağ'da Sis Etkisini Gösterdi: Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü

Tekirdağ'da Görüş Mesafesinde Düşüş

Tekirdağ'da, gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde etkisini artırarak kenti etkisi altına aldı. Malkara ve Hayrabolu ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Trafik Ekipleri Önlem Aldı

Görüş mesafesinin azalması nedeniyle trafik ekipleri, yoğun kavşaklarda önlemler aldı. Sürücülerin daha dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.

Hava Durumu

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü Tekirdağ'da, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kent genelinde hava koşullarının normale dönmesiyle birlikte ulaşımda rahatlama sağlanması hedefleniyor.

Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

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