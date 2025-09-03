DOLAR
Tekirdağ'da Taşan Dere Faciası: Ailelerden Belediyelere 5 Milyon TL'lik Tazminat Davası

Ergene'de 2021'de derenin taşması sonucu yaşamını yitiren iki çocuğun aileleri, Tekirdağ Büyükşehir ve Ergene Belediyelerine toplam 5 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 12:44
Tekirdağ'da taşan dere faciası: Aileler belediyelere tazminat davası açtı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 25 Haziran 2021'de Cumhuriyet Mahallesi'nde sağanak nedeniyle taşan derenin sularına kapılarak yaşamını yitiren çocukların aileleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi aleyhine hukuki yola başvurdu.

Dava ve hukuki süreç

Aileler, Tekirdağ 1. İdare Mahkemesi nezdinde belediyeler aleyhine toplam 5 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Ailelerin avukatları, ilerleyen süreçte maddi tazminat davası da açacaklarını bildirdi. Olayla ilgili sorumlular hakkında yürütülen soruşturma ise Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

Olayın detayları ve bilirkişi raporu

25 Haziran 2021'de dere suyuna kapılan çocuklar arasında Burak Önder (9) ve Mustafa Aslan (13) bulunuyordu; Barış Önder ise çevredekilerce kurtarıldı. Çocuklar, kanalizasyon hattı içinden yaklaşık 500 metre sürüklenmişti.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinden oluşturulan bilirkişi heyetinin 10 Şubat 2022 tarihli inceleme raporunda, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asli kusurlu bulundu.

Davayla ilgili gelişmelerin ve soruşturmanın seyri, hukuki süreç ilerledikçe kamuoyuyla paylaşılacak.

