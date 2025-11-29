Tekirdağ'da temeli atıldı: Göktaş'tan 9,5 milyar yatırım ve 100 kişilik Engelsiz Yaşam Merkezi

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ’da Aile ve Sosyal Hizmet Merkezi ile 100 kişilik Engelsiz Yaşam Merkezi temelini attı; 9,5 milyar liralık yatırım vurgulandı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 15:11
İl müdürlüğü ve Engelsiz Yaşam Merkezi ile sosyal hizmet altyapısı güçlendirilecek

Tekirdağ’da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü binası ile Marmaraereğlisi Engelsiz Yaşam Merkezi binasının temel atma törenine katıldı.

Göktaş, törende Tekirdağ’ın sosyal hizmet altyapısına yapılacak iki önemli yatırımın önemine dikkat çekti. Konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Tekirdağ’ın sosyal hizmet altyapısını güçlendirecek iki önemli yatırımın temelini atmak üzere bir aradayız. Yeni İl Müdürlüğü binamız ve Sosyal Hizmet Merkezimizle, hizmet kapasitemizi artıracak, daha modern ve işlevsel bir yapıyla sahada var olacağız. Yeni Engelsiz Yaşam Merkezi ile, özel gereksinimli bireylerimizin sosyal hayata katılımını güçlendirecek güvenli ve kapsayıcı bir ortam sağlayacağız. Yeni hizmet yatırımlarımızın Tekirdağ’a ve Tekirdağlı kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum"

Bakan Göktaş, Türkiye genelinde son 23 yılda sosyal hizmetlerde yaşanan dönüşümü anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dönüşümün merkezine insanı, aileyi ve toplumsal huzuru yerleştirdik. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu sosyal devlet vizyonuyla, hizmet siyasetini toplumun tüm kesimlerine dokunan bir güç haline getirdik. Çünkü biliyoruz ki, sosyal devlet sadece bir hizmet mekanizması değil; gönüllere değen, hayatı kolaylaştıran ve ihtiyaç anında vatandaşının yanında duran bir dayanışma iradesidir"

Tören konuşmasında 9,5 milyar liralık yatırımın Tekirdağ’a ve vatandaşlara sağladığı güvene vurgu yapıldı. Göktaş, yeni il müdürlüğü binası ve Sosyal Hizmet Merkezi ile hizmetlerin daha erişilebilir ve etkin hale geleceğini belirtti.

Engelsiz Yaşam Merkezi ile ilgili olarak Bakan Göktaş şu noktaları aktardı:

"Her yaş grubuna hitap eden, kadınlardan çocuklara, yaşlılardan engelli kardeşlerimize kadar toplumun her kesimine hitap eden güçlü ve kapsayıcı bir sosyal destek ağı kuracağız. 100 kişi kapasiteli Engelsiz Yaşam Merkezi, hem bakım ve tedavi hizmeti veren bir sağlık yapısı hem de sosyal ve kültürel faaliyet alanı sunan bir yaşam kompleksi olarak tasarlandı. Böylece, yeni merkezimizle bakım ve destek hizmetlerini daha güçlü bir yapıya kavuşturacağız. Engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek ve ailelerine destek olacağız"

Bakan, ayrıca 2025 Aile Yılı kapsamında aile odaklı sosyal hizmet modellerinin yaygınlaştırılacağını belirterek, "Toplumsal dayanışmayı güçlendirecek bu yatırımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 2025 Aile Yılında, aile odaklı sosyal hizmet modellerimizi yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Toplumun hassas kesimlerinin güçlendirildiği bir sosyal yapının inşası için tüm gayretimizle çalışacağız" dedi.

Konuşmasının sonunda Göktaş, yapılan yatırımların "insana yatırım, geleceğe yatırım" olduğunu vurgulayıp emeği geçenlere teşekkür etti ve temennilerini iletti.

Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

