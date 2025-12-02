Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 73,2 Gram Ele Geçirildi, 1 Tutuklama

Tekirdağ'da Uyuşturucuya Operasyon: 1 Kişi Tutuklandı

Operasyon ve ele geçirilenler

Tekirdağ'da polis ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucu bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin ardından H.Ç. isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti.

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri tarafından Büyükyoncalı Mahallesi'ndeki ikamette yapılan aramada, satışa hazır 27 adet alüminyum folyoya sarılı toplam 73,2 gram marihuana, satışa hazır 1 poşet içerisinde 5 gram marihuana, 1 hassas terazi, 2 paket sarma kağıdı, 8 bin Türk Lirası nakit para ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltı ve yargılama

Operasyon sonrası gözaltına alınan H.Ç. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, uyuşturucu ticareti yapmak iddiasıyla mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELE GEÇİRİLENLER