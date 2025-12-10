DOLAR
Tekirdağ Ergene'de Çatı Yangını: İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü

Tekirdağ Ergene'de 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; çatıda onlarca çuval odun vardı, çatı kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 18:55
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 18:55
Yeşiltepe Mahallesi'nde çatıyı saran alevler söndürüldü, çatı kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Kırlangıç Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. Çatı katında bulunan onlarca çuval dolusu odun henüz bilinmeyen sebeple alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi ve yangına müdahale ederek söndürdü. Müdahalenin ardından çatının kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Yeşiltepe Sağlık Polis Merkezi Amirliği yangınla ilgili inceleme başlattı.

Çatısı yanan binanın zemin katında kaldığını ifade eden Hafize Karaca, "Yangını görünce elim, ayağım titredi, ağlamaya başladım. Görevlilere elektrik ve doğalgaz akışını kesmeleri yönünde bilgi verdim. Orada ikamet eden yabancı uyruklu şahıs çocuklarını alıp kaçmış" dedi.

