Tekirdağ Ergene'de Kaçak Sakatat Operasyonu: 2 Ton Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, ihbarı değerlendiren ekipler tarafından durdurulan bir araçta kesim tarihi belli olmayan ve faturasız sakatat tespit edildi.

Operasyon ve ele geçirilenler

Ergene İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, takip sonucu aracı Ahiahmet Mahallesi’nde durdurdu. Yapılan kontrolde torbalar içinde bulunan ve yaklaşık iki ton ağırlığındaki sakatat ele geçirildi.

Soruşturma ve takibat

Olayla ilgili olarak araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen sakatatlar yetkililerce imha edildi. Ayrıca, konuya ilişkin iki firma hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, sakatatların farklı illere sevk edilmek üzere hazırlandığını belirtti. Toplamda iki ton sakatat ele geçirildi.

