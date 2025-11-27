Tekke Arapdede Camii, Yozgat'ta Asırlık Tarihiyle Ziyaretçi Ağırlıyor

Yozgat'taki Tekke Arapdede Camii, vakfiyeye göre 1842'ye dayanan geçmişi, sarı kesme taşlı minaresi ve ahşap döşemesiyle ziyaretçilere kapılarını açtı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 11:08
Tekke Arapdede Camii, Yozgat'ta Asırlık Tarihiyle Ziyaretçi Ağırlıyor

Tekke Arapdede Camii, Yozgat'ta Asırlık Tarihiyle Ziyaretçi Ağırlıyor

Yozgat'ın Tekke Mahallesi'nde yer alan Tekke Arapdede Camii, asırlık geçmişiyle hem cemaate hem de ziyaretçilere kapılarını açıyor. Caminin tarihi, vakfiyesine dayanılarak 1842'ye kadar uzandığı tahmin ediliyor.

Tarih ve Mimari

Cami, Çamlık Caddesi ile Seyfi Ağa Caddesi'nin kesiştiği noktada bulunuyor. Etrafını çeviren iki mezar taşından birinin İsmail Ağanın eşine, diğerinin Abdullah Efendinin eşine ait olduğu bilgisi yer alıyor. Etrafı duvarla çevrili yapının çatısı kırma, üzeri oluklu kiremit örtülü ve geniş saçaklı; sarı kesme taşlı minaresi, tavan ve tabanının ahşap döşemeli olması göze çarpıyor. Caminin varlığını günümüzde de muhafaza ettiği belirtiliyor.

Cemaat ve Ziyaretçiler

Tekke Arapdede Camii’nde 8 yıldır görev yapan Ahmet Başer, "1860’lı yıllardan itibaren cami, görev yapmaya devam ediyor. Arapdede isimli bir şahıs tarafından burası dergah olarak yapılmış daha sonra camiye çevrilmiş. Küçük şirin bir camimiz. Tarihi olmasından dolayı ister istemez yerli ve yabancı turistlerimiz geliyor. Genellikle üniversiteden de öğrenciler araştırma yapmak amacıyla geliyor. Bu da bir katkıdır, değerdir diye düşünüyorum" dedi.

Üniversite öğrencisi Furkan Atıcı ise, "Boş zamanlarımda Yozgat’ın tarihi yerlerini arkadaşlarımla beraber görüyoruz. Bugün de yolumuz Tekke Arapdede Camii’ne düştü. Çok eski bir cami olduğunu anladık, inceliyoruz. Yozgat’ın farklı değerlerinden bir yer" ifadelerini kullandı.

YOZGAT'TA TEKKE MAHALLESİNDE YER ALAN TEKKE ARAPDEDE CAMİİ ASIRLIK GEÇMİŞİYLE AYAKTA DURUYOR.

YOZGAT'TA TEKKE MAHALLESİNDE YER ALAN TEKKE ARAPDEDE CAMİİ ASIRLIK GEÇMİŞİYLE AYAKTA DURUYOR.

YOZGAT'TA TEKKE MAHALLESİNDE YER ALAN TEKKE ARAPDEDE CAMİİ ASIRLIK GEÇMİŞİYLE AYAKTA DURUYOR.

İLGİLİ HABERLER

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan, G20'de Meloni ile Görüştü: Türkiye-İtalya İş Birliği Öne Çıktı
2
Kuantum Noktaları Kanser ve Alzheimer Tedavisinde Yeni Umut
3
Yaşar Güler, Osman Aşkın Bak'ı MSB'de Kabul Etti
4
Muratpaşa'da +0.5: Sanatla Akdeniz'in Geleceğine Enerji
5
ESO Kasım Meclis Toplantısı: Bütçe ve Oda Faaliyetleri Değerlendirildi
6
Van'da Şah Damarı (Glomus) Tümörü Ameliyatlarında Başarı
7
Manisa Alaşehir'de JASAT Operasyonu: 290 Ecza Hapı Ele Geçirildi

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?