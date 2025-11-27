Tekke Arapdede Camii, Yozgat'ta Asırlık Tarihiyle Ziyaretçi Ağırlıyor

Yozgat'ın Tekke Mahallesi'nde yer alan Tekke Arapdede Camii, asırlık geçmişiyle hem cemaate hem de ziyaretçilere kapılarını açıyor. Caminin tarihi, vakfiyesine dayanılarak 1842'ye kadar uzandığı tahmin ediliyor.

Tarih ve Mimari

Cami, Çamlık Caddesi ile Seyfi Ağa Caddesi'nin kesiştiği noktada bulunuyor. Etrafını çeviren iki mezar taşından birinin İsmail Ağanın eşine, diğerinin Abdullah Efendinin eşine ait olduğu bilgisi yer alıyor. Etrafı duvarla çevrili yapının çatısı kırma, üzeri oluklu kiremit örtülü ve geniş saçaklı; sarı kesme taşlı minaresi, tavan ve tabanının ahşap döşemeli olması göze çarpıyor. Caminin varlığını günümüzde de muhafaza ettiği belirtiliyor.

Cemaat ve Ziyaretçiler

Tekke Arapdede Camii’nde 8 yıldır görev yapan Ahmet Başer, "1860’lı yıllardan itibaren cami, görev yapmaya devam ediyor. Arapdede isimli bir şahıs tarafından burası dergah olarak yapılmış daha sonra camiye çevrilmiş. Küçük şirin bir camimiz. Tarihi olmasından dolayı ister istemez yerli ve yabancı turistlerimiz geliyor. Genellikle üniversiteden de öğrenciler araştırma yapmak amacıyla geliyor. Bu da bir katkıdır, değerdir diye düşünüyorum" dedi.

Üniversite öğrencisi Furkan Atıcı ise, "Boş zamanlarımda Yozgat’ın tarihi yerlerini arkadaşlarımla beraber görüyoruz. Bugün de yolumuz Tekke Arapdede Camii’ne düştü. Çok eski bir cami olduğunu anladık, inceliyoruz. Yozgat’ın farklı değerlerinden bir yer" ifadelerini kullandı.

