TEKNOFEST Adana'da Dördüncü Gün Coşkusu

Adana'da gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), dördüncü gününde birçok katılımcıyı ağırladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği festival, Adana Havalimanı’nda gerçekleşti ve AA’nın global iletişim ortağı olduğu etkinlik, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Yoğun Katılım ve Etkinlikler

Festival alanına girişlerde uzun kuyrukların oluştuğu gün, hava gösterileri, bilimsel atölyeler ve ileri teknoloji simülasyonları gibi pek çok aktivite gerçekleştirildi. Ziyaretçiler, Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET gibi çeşitli hava araçlarının gösterilerini büyük bir heyecanla izleme fırsatı buldu.

Ziyaretçilerin Yorumları

Ziyaretçilerden Çetin Özperçin, bu tür organizasyonların gençlerin teknolojiyi daha iyi anlamalarına yardımcı olduğunu belirtti. Özperçin, "Devletimizin ne kadar büyüdüğünü görüyoruz, gençlerimiz adına mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan Serdar Yılmaz ise etkinliğin Türk milleti için büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getirerek, "Türkiye, bu gibi insanlar sayesinde daha da güvende olacak. Çok heyecan verici gösteriler yapılıyor," dedi.

Muhammet Evlice, festivalin Adana'da düzenlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), dördüncü gününde çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu festival, en yoğun gününü yaşadı.

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), dördüncü gününde çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu festival, en yoğun gününü yaşadı.

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), dördüncü gününde çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu festival, en yoğun gününü yaşadı.

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), dördüncü gününde çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu festival, en yoğun gününü yaşadı.

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), dördüncü gününde çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu festival, en yoğun gününü yaşadı.

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), dördüncü gününde çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu festival, en yoğun gününü yaşadı.

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), dördüncü gününde çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu festival, en yoğun gününü yaşadı.

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), dördüncü gününde çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu festival, en yoğun gününü yaşadı.

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), dördüncü gününde çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu festival, en yoğun gününü yaşadı.

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), dördüncü gününde çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu festival, en yoğun gününü yaşadı.

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), dördüncü gününde çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu festival, en yoğun gününü yaşadı.

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), dördüncü gününde çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu festival, en yoğun gününü yaşadı.

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), dördüncü gününde çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu festival, en yoğun gününü yaşadı.

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), dördüncü gününde çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu festival, en yoğun gününü yaşadı.

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), dördüncü gününde çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu festival, en yoğun gününü yaşadı. Ziyaretçilerden Çetin Özperçin, AA muhabirine festivalle ilgili gözlemlerini aktardı.

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), dördüncü gününde çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu festival, en yoğun gününü yaşadı. Ziyaretçilerden Çetin Özperçin, AA muhabirine festivalle ilgili gözlemlerini aktardı.

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), dördüncü gününde çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu festival, en yoğun gününü yaşadı. Ziyaretçilerden Çetin Özperçin, AA muhabirine festivalle ilgili gözlemlerini aktardı.

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), dördüncü gününde çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu festival, en yoğun gününü yaşadı. Ziyaretçilerden Çetin Özperçin, AA muhabirine festivalle ilgili gözlemlerini aktardı.

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), dördüncü gününde çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu festival, en yoğun gününü yaşadı. Ziyaretçilerden Çetin Özperçin, AA muhabirine festivalle ilgili gözlemlerini aktardı.