DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.582.231,43 -1,01%

TEKNOFEST Roket Yarışması'nda Gençlerin 3 Saniyelik Gökyüzü Hayali

TEKNOFEST Roket Yarışması, 1175 başvurudan seçilen 76 finalistle gençlerin bir yıllık emeğini 3 saniyelik roket atışlarında buluşturuyor.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 11:05
TEKNOFEST Roket Yarışması'nda Gençlerin 3 Saniyelik Gökyüzü Hayali

TEKNOFEST Roket Yarışması'nda Gençlerin 3 Saniyelik Gökyüzü Hayali

FİRDEVS BULUT KARTAL - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Aksaray'da kurulan roket atış alanında düzenlenen TEKNOFEST Roket Yarışması'nı "Gökyüzüne uzanan hayallerimiz ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin en önemli aşamalarından biri." olarak tanımladı.

Yarışmanın kapsamı ve katılım

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Roketsan işbirliğiyle gerçekleştirilen yarışma, TEKNOFEST'in en eski ve en çok ilgi gören kategorileri arasında yer alıyor. Bu yıl 1175 takım başvuru yaptı; bunlardan 76'sı Aksaray'daki finallere katılmaya hak kazandı.

Elvan Kuzucu Hıdır'ın değerlendirmesi

Hıdır, TEKNOFEST Roket Yarışması'nı 2018 yılından beri düzenlediklerini ve bunun "TEKNOFEST'in nişanesi" olduğunu belirtti. Gençlerden gelen ilgi ve talebin yoğunluğuna değinen Hıdır, etkinliğin aynı zamanda Milli Teknoloji Hamlesi için kritik bir adım olduğunu vurguladı.

Hıdır, yarışma sürecinin gençler için teknik açıdan zorlu olduğunu belirterek şunları söyledi: "Ön tasarım, kritik tasarım, atışa hazırlık raporu gibi teknik yönü yüksek süreçlerde çalışıyorlar. Bir yıl boyunca 1000'den fazla takım başvuru yapıyor ama finallere sadece 76'sı kalıyor. O da aslında çok ciddi bir süzgeçten geçtiklerini gösteriyor. Burada 3 saniyelik bir roket atışıyla bir yıllık emeklerini gökyüzüne taşıyorlar. Heyecan ve coşku işte o an zirveye çıkıyor."

Hıdır ayrıca lise çağındaki gençlerin roket tasarladığını, açık kaynak yazılımlarla çalışmalar yaptıklarını, sanayide ustalarla üretim gerçekleştirdiklerini ve uçuş kartlarını bile girişime dönüştüren takımların olduğunu aktardı. Bu yarışmaların ülkenin kritik alanlardaki yerli teknolojisini geliştirmede önemli rol oynadığını ifade etti.

Eğitim, destek ve uluslararası etki

T3 Vakfı olarak gençlere sundukları imkânlara da değinen Hıdır, ortaokul ve lise düzeyinde iki yıllık ücretsiz teknoloji eğitimi verdiklerini söyledi. 81 ilde yapılacak DENEYAP Atölyelerinin yeni dönem başvurularının yıl sonunda duyurulacağını aktardı.

Hıdır, TEKNOFEST girişim programı ile yarışmalardan çıkan projelere maddi destek ve mentörlük sağlandığını, Uluslararası Take Off Girişim Zirvesi'nde gençlerin yatırımcılarla buluşturulduğunu ve böylece "uçtan uca 360 derece bir ekosistem" oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

TEKNOFEST'in uluslararası bir marka haline geldiğini vurgulayan Hıdır, geçen yıl ABD'de düzenlenen Uluslararası Roket Yarışması Başkanı'nın TEKNOFEST'i ziyaret edip organizasyonun profesyonelliğini övdüğünü aktardı. Ayrıca bu yıl roket yarışmasında Malezya'dan katılan takımların bulunduğunu ve etkinliğin kardeş coğrafyalara yaygınlaştırılması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

NSosyal ve TEKNOFEST İstanbul ayrıcalıkları

Hıdır, TEKNOFEST kuşağı tarafından geliştirilen yerli sosyal medya platformu NSosyal'e de dikkat çekti: "17-21 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan TEKNOFEST İstanbul'da NSosyal'liler özel hızlı geçiş imkanları ile NSosyal'li olmanın ayrıcalığını yaşayacaklar."

Platformun dezenformasyon ve botlardan arındırılmış, doğru bilgiye dayanan bir ortam sunduğunu belirten Hıdır, T3 Vakfı faaliyetlerinin ilk olarak burada paylaşıldığını ve gençlerin projelerini NSosyal'de sergilediklerini söyledi. Hıdır, platformun şu an 1,5 milyona yaklaşan kullanıcı sayısıyla aktif şekilde kullanıldığını kaydetti.

Hıdır, Anadolu Ajansının NSosyal'i başından beri en çok sahiplenen medya kuruluşlarından olduğunu vurgulayarak Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e teşekkürlerini iletti.

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir'de Kaza: Elektrik Direğine Çarpan Otomobilde Uzman Çavuş Öldü, 1 Ağır Yaralı
2
Erzincan'da Otomobil Bahçe Duvarına Çarptı: Sürücü Yaralandı
3
Tekirdağ'da Deniz Ulaşımı Normalleşti: Poyraz Etkisini Kaybetti
4
Güney Kore: ABD'de Gözaltına Alınan İşçiler İçin Görüşmeler Sonuçlandı
5
Gazze'de 1,5 Yaşındaki Ali Abluka ve Açlıkla Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyor
6
YTB Gençlik Kampları: 58 Ülkeden Gençler İstanbul'da 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' Dedi
7
Erzurum'da Yaya Kazası: Arzu Aksakallı Öldü, Sürücü Tutuklandı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı