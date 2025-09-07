TEKNOFEST Roket Yarışması'nda Gençlerin 3 Saniyelik Gökyüzü Hayali

FİRDEVS BULUT KARTAL - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Aksaray'da kurulan roket atış alanında düzenlenen TEKNOFEST Roket Yarışması'nı "Gökyüzüne uzanan hayallerimiz ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin en önemli aşamalarından biri." olarak tanımladı.

Yarışmanın kapsamı ve katılım

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Roketsan işbirliğiyle gerçekleştirilen yarışma, TEKNOFEST'in en eski ve en çok ilgi gören kategorileri arasında yer alıyor. Bu yıl 1175 takım başvuru yaptı; bunlardan 76'sı Aksaray'daki finallere katılmaya hak kazandı.

Elvan Kuzucu Hıdır'ın değerlendirmesi

Hıdır, TEKNOFEST Roket Yarışması'nı 2018 yılından beri düzenlediklerini ve bunun "TEKNOFEST'in nişanesi" olduğunu belirtti. Gençlerden gelen ilgi ve talebin yoğunluğuna değinen Hıdır, etkinliğin aynı zamanda Milli Teknoloji Hamlesi için kritik bir adım olduğunu vurguladı.

Hıdır, yarışma sürecinin gençler için teknik açıdan zorlu olduğunu belirterek şunları söyledi: "Ön tasarım, kritik tasarım, atışa hazırlık raporu gibi teknik yönü yüksek süreçlerde çalışıyorlar. Bir yıl boyunca 1000'den fazla takım başvuru yapıyor ama finallere sadece 76'sı kalıyor. O da aslında çok ciddi bir süzgeçten geçtiklerini gösteriyor. Burada 3 saniyelik bir roket atışıyla bir yıllık emeklerini gökyüzüne taşıyorlar. Heyecan ve coşku işte o an zirveye çıkıyor."

Hıdır ayrıca lise çağındaki gençlerin roket tasarladığını, açık kaynak yazılımlarla çalışmalar yaptıklarını, sanayide ustalarla üretim gerçekleştirdiklerini ve uçuş kartlarını bile girişime dönüştüren takımların olduğunu aktardı. Bu yarışmaların ülkenin kritik alanlardaki yerli teknolojisini geliştirmede önemli rol oynadığını ifade etti.

Eğitim, destek ve uluslararası etki

T3 Vakfı olarak gençlere sundukları imkânlara da değinen Hıdır, ortaokul ve lise düzeyinde iki yıllık ücretsiz teknoloji eğitimi verdiklerini söyledi. 81 ilde yapılacak DENEYAP Atölyelerinin yeni dönem başvurularının yıl sonunda duyurulacağını aktardı.

Hıdır, TEKNOFEST girişim programı ile yarışmalardan çıkan projelere maddi destek ve mentörlük sağlandığını, Uluslararası Take Off Girişim Zirvesi'nde gençlerin yatırımcılarla buluşturulduğunu ve böylece "uçtan uca 360 derece bir ekosistem" oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

TEKNOFEST'in uluslararası bir marka haline geldiğini vurgulayan Hıdır, geçen yıl ABD'de düzenlenen Uluslararası Roket Yarışması Başkanı'nın TEKNOFEST'i ziyaret edip organizasyonun profesyonelliğini övdüğünü aktardı. Ayrıca bu yıl roket yarışmasında Malezya'dan katılan takımların bulunduğunu ve etkinliğin kardeş coğrafyalara yaygınlaştırılması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

NSosyal ve TEKNOFEST İstanbul ayrıcalıkları

Hıdır, TEKNOFEST kuşağı tarafından geliştirilen yerli sosyal medya platformu NSosyal'e de dikkat çekti: "17-21 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan TEKNOFEST İstanbul'da NSosyal'liler özel hızlı geçiş imkanları ile NSosyal'li olmanın ayrıcalığını yaşayacaklar."

Platformun dezenformasyon ve botlardan arındırılmış, doğru bilgiye dayanan bir ortam sunduğunu belirten Hıdır, T3 Vakfı faaliyetlerinin ilk olarak burada paylaşıldığını ve gençlerin projelerini NSosyal'de sergilediklerini söyledi. Hıdır, platformun şu an 1,5 milyona yaklaşan kullanıcı sayısıyla aktif şekilde kullanıldığını kaydetti.

Hıdır, Anadolu Ajansının NSosyal'i başından beri en çok sahiplenen medya kuruluşlarından olduğunu vurgulayarak Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e teşekkürlerini iletti.