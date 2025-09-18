Teknopark İstanbul, Genç Girişimcilere Fon ve Destek Sağlıyor

Teknopark İstanbul, 10 patentle TEKNOFEST İstanbul'da yer aldı; genç girişimcilere fon ve destek vererek Avrupa'nın en büyük girişimcilik merkezi olma hedefini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 11:26
10 patentle TEKNOFEST İstanbul'da yer alan merkez, gençleri uluslararası rekabete hazırlıyor

Zeynep Duyar - Teknopark İstanbul Genel Müdürü Abdurrahman Akyol, 10 patentle TEKNOFEST İstanbul'a katıldıklarını belirtti.

Abdurrahman Akyol, kuruluşun konumunu ve hedeflerini vurgulayarak şunları söyledi: "Teknopark İstanbul aslında girişimcilik merkezinin dünyada en önemli pozisyonunda bulunuyor..."

Akyol sözlerine şöyle devam etti: "Avrupa'nın en büyük girişimcilik merkeziyiz. Biz gençlerimize ilham olmayı, onların hikayelerini ilerletmeyi, desteklemeyi ve dünyayla rekabet edebilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz."

Teknopark İstanbul, verdiği fon ve desteklerle genç girişimcilerin fikirlerini geliştirmesine, projelerini ticarileştirmesine ve küresel pazarda rekabet etmesine katkı sağladığını vurguluyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansını...

