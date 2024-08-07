Telafer Kalesi'nin Restorasyonu Başladı

Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesinde, terör örgütü DEAŞ tarafından zarar gören tarihi Telafer Kalesi'nin restorasyonu için çalışmalar başladı. Telafer Kaymakamı Halil Muhsin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi yapının 2014'te DEAŞ'ın saldırılarında tahrip olduğunu ve onarım işlemlerinin şu anda sürdüğünü belirtti.

İlk Aşama: Kale Surunun Onarımı

Kaymakam Muhsin, restorasyonun ilk aşaması olarak yaklaşık 300 metrelik kale surunun onarımına başlandığını kaydetti. Restorasyon işleminin iki yıl içinde tamamlanmasının öngörüldüğünü ifade eden Muhsin, Musul Valiliği tarafından gerçekleştirilecek projeye yaklaşık 650 bin dolarlık bütçe tahsis edildiğini aktardı.

Ekstra Destek İhtiyacı

Ancak, kalenin tüm restorasyonu için bu bütçenin yetersiz olabileceğini dile getiren Muhsin, Bağdat hükümetinden ek mali destek talep edeceklerini açıkladı.

Müze ve Turistik Değer

Kale restorasyonu tamamlandıktan sonra, tarihi yapıyı bir müze haline getirmeyi planladıklarını belirten Muhsin, bu çalışmanın Musul'un tarihi ve turistik değerlerini canlandırmayı amaçladığını ifade etti.

İlk Başvuru Türkmeneli İnsan Hakları Merkezi'nden

Öte yandan, Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı'na bağlı Türkmeneli İnsan Hakları Merkezi Telafer Koordinatörü Ali Habib, restorasyon için başvuruda bulunan ilk kurum olduklarını belirtti. Ayrıca, kalenin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması yönünde de çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesinde terör örgütü DEAŞ tarafından tahrip edilen tarihi Telafer Kalesi restore ediliyor.

Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesinde terör örgütü DEAŞ tarafından tahrip edilen tarihi Telafer Kalesi restore ediliyor.

Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesinde terör örgütü DEAŞ tarafından tahrip edilen tarihi Telafer Kalesi restore ediliyor.

Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesinde terör örgütü DEAŞ tarafından tahrip edilen tarihi Telafer Kalesi restore ediliyor.

Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesinde terör örgütü DEAŞ tarafından tahrip edilen tarihi Telafer Kalesi restore ediliyor.

Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesinde terör örgütü DEAŞ tarafından tahrip edilen tarihi Telafer Kalesi restore ediliyor.

Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesinde terör örgütü DEAŞ tarafından tahrip edilen tarihi Telafer Kalesi restore ediliyor.

Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesinde terör örgütü DEAŞ tarafından tahrip edilen tarihi Telafer Kalesi restore ediliyor.

Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesinde terör örgütü DEAŞ tarafından tahrip edilen tarihi Telafer Kalesi restore ediliyor.

Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesinde terör örgütü DEAŞ tarafından tahrip edilen tarihi Telafer Kalesi restore ediliyor.