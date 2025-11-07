TEM Otoyolu Kocaeli'de mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Şekerpınar mevkii — İstanbul istikametinde kaza

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde, Şekerpınar mevkii İstanbul istikametinde bir mıcır yüklü kamyon devrildi. Edinilen bilgiye göre sürücü A.F.T. direksiyon hakimiyetini kaybedince, 34 TN 7145 plakalı araç kontrolden çıkarak devrildi ve mıcırlar yola savruldu.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul yönünde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kamyonun vinç ile kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

