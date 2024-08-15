TEM Otoyolu'nda Yangın Faciası: Bir Araç Kullanılamaz Hale Geldi

TEM Otoyolu'nda Yangın Olaya Müdahale Edildi

TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken meydana gelen araç yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın Neden Çıktı?

Olay, TEM Otoyolu'nun Halkalı mevkisinde, Edirne yönüne giden bir otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alması sonucu gerçekleşti. Aracın sürücüsü, yangını fark eder etmez aracını emniyet şeridine çekerek kendini güvenli bir alana aldı.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Sürücü, durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, otoyolun iki şeridini trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı.

Uzun Araç Kuyrukları Oluştu

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürebilmesine rağmen, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler, alternatif güzergahları kullanmak zorunda kaldı.