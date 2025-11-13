Terme Belediyesi Çağrı Merkezi Hizmete Açıldı — 444 82 55

Terme Belediyesi, yenilenen Çözüm Merkezi ile 444 82 55 çağrı hattı ve aktif WhatsApp İhbar Hattı üzerinden vatandaşlara tek numaradan hızlı hizmet sunacak.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 12:28
Terme Belediyesi Çağrı Merkezi Hizmete Açıldı — 444 82 55

Terme Belediyesi Çağrı Merkezi Hizmete Açıldı

Başkan Kul: "Teknolojiyi hizmete entegre ediyoruz"

Terme Belediyesi, vatandaşların talep, öneri ve şikâyetlerini daha hızlı değerlendirebilmek amacıyla Çözüm Merkezi altyapısını yenileyerek çağrı merkezini hizmete aldı.

Yenilenen dijital altyapı sayesinde vatandaşlar tüm belediye birimlerine tek numara üzerinden ulaşabilecek. Bundan böyle Terme halkı, 444 82 55 numaralı çağrı merkezi hattı üzerinden belediye hizmetlerine kolayca erişebilecek. Ayrıca hattın WhatsApp İhbar Hattı özelliği de aktif hale getirildi.

Dijital dönüşüm ve etkin iletişimin önemine değinen Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Yeni iletişim hattımız ve yenilenen Çözüm Merkezi altyapımız sayesinde hemşehrilerimiz belediyemize artık daha kolay ve hızlı ulaşabilecek. Bir kez arayan vatandaşımızın kaydı sistemimize işlenecek, talebi ilgili birime anında yönlendirilecek ve çözülmeden kapatılmayacaktır. Amacımız, Terme’ye verilen hizmetin hızını ve kalitesini en üst seviyeye taşımaktır" dedi.

Başkan Kul, Terme’nin her alanda gelişimi için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, yeni sistemin ilçe halkına hayırlı olmasını diledi.

TERME BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN TALEP, ÖNERİ VE ŞİKÂYETLERİNİ DAHA HIZLI DEĞERLENDİREBİLMEK İÇİN...

TERME BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN TALEP, ÖNERİ VE ŞİKÂYETLERİNİ DAHA HIZLI DEĞERLENDİREBİLMEK İÇİN ÇÖZÜM MERKEZİ ALTYAPISINI YENİLEYEREK ÇAĞRI MERKEZİNİ HİZMETE ALDI. BAŞKAN ŞENOL KUL, “TEKNOLOJİNİN TÜM İMKÂNLARINI VATANDAŞIMIZIN YAŞAMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN KULLANIYORUZ” DEDİ.

TERME BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN TALEP, ÖNERİ VE ŞİKÂYETLERİNİ DAHA HIZLI DEĞERLENDİREBİLMEK İÇİN...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Besni'de Sağanak Yağış Etkili Oldu
2
Ali Boğa'nın ölümüne neden olan sürücü Veli K. tahliye edildi
3
Adıyaman Belediyesi'nden Barbaros Hayrettin ve Siteler'de Asfalt Atağı
4
Battalgazi'de Çamurlu Mahallesi ve Venk Tepesi'ne Asfalt Yama
5
Kocaeli Çayırova'da Ev Yangını: 2 Yaşındaki Ersin A. Hayatını Kaybetti
6
Şam Ulusal Müze’den 6 Roma Dönemi Heykel Çalındı
7
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Personellere Aile İçi İletişim Eğitimi

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de