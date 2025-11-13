Terme Belediyesi Çağrı Merkezi Hizmete Açıldı — 444 82 55

Terme Belediyesi Çağrı Merkezi Hizmete Açıldı

Başkan Kul: "Teknolojiyi hizmete entegre ediyoruz"

Terme Belediyesi, vatandaşların talep, öneri ve şikâyetlerini daha hızlı değerlendirebilmek amacıyla Çözüm Merkezi altyapısını yenileyerek çağrı merkezini hizmete aldı.

Yenilenen dijital altyapı sayesinde vatandaşlar tüm belediye birimlerine tek numara üzerinden ulaşabilecek. Bundan böyle Terme halkı, 444 82 55 numaralı çağrı merkezi hattı üzerinden belediye hizmetlerine kolayca erişebilecek. Ayrıca hattın WhatsApp İhbar Hattı özelliği de aktif hale getirildi.

Dijital dönüşüm ve etkin iletişimin önemine değinen Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Yeni iletişim hattımız ve yenilenen Çözüm Merkezi altyapımız sayesinde hemşehrilerimiz belediyemize artık daha kolay ve hızlı ulaşabilecek. Bir kez arayan vatandaşımızın kaydı sistemimize işlenecek, talebi ilgili birime anında yönlendirilecek ve çözülmeden kapatılmayacaktır. Amacımız, Terme’ye verilen hizmetin hızını ve kalitesini en üst seviyeye taşımaktır" dedi.

Başkan Kul, Terme’nin her alanda gelişimi için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, yeni sistemin ilçe halkına hayırlı olmasını diledi.

TERME BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN TALEP, ÖNERİ VE ŞİKÂYETLERİNİ DAHA HIZLI DEĞERLENDİREBİLMEK İÇİN ÇÖZÜM MERKEZİ ALTYAPISINI YENİLEYEREK ÇAĞRI MERKEZİNİ HİZMETE ALDI. BAŞKAN ŞENOL KUL, “TEKNOLOJİNİN TÜM İMKÂNLARINI VATANDAŞIMIZIN YAŞAMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN KULLANIYORUZ” DEDİ.