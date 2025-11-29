Terme’de Fenk-Yenimahalle Bulvarı ve Köprü Projesinde Sona Yaklaşılıyor

Samsun’un Terme ilçesinde, Fenk ve Yenimahalle mahallelerini birleştirecek bulvar yolu ve köprü inşaatı hızla ilerliyor. Proje, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirerek günlük hayatı rahatlatmayı hedefliyor.

Başkan Kul saha çalışmalarını yerinde inceledi

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, projenin son durumunu denetlemek üzere sahaya çıkarak yetkililerden bilgi aldı. DSİ ekiplerinin yoğun tempoda çalıştığı alanda, projeye ilişkin teknik ayrıntılar aktarıldı. Başkan Kul, incelemelerinde şu ifadeyi kullandı: "Terme’mizi geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için canla başla çalışıyoruz".

Başkan Kul, projenin ilçeye katacağı değeri ve belediyenin yatırımlardaki kararlılığını vurguladı. "Adım adım gerçeğe dönüştürdüğümüz hayallerimiz geleceğimizin yol haritasıdır. Temel belediyecilik yatırımlarımızda üstün performans ortaya koyarken, hep birlikte Terme’mizin yıllarca çözüm bekleyen sorunlarına köklü çözümler ürettik. Diğer yandan sosyal belediyecilik uygulamalarıyla da şehrimize vizyon kazandıran adımları kararlılıkla attık. Geldiğimiz noktada, Terme’mizi şehircilik anlamında rütbe kazandırdık".

Projenin teknik özellikleri ve beklentiler

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, köprü 25 metre genişliğinde ve 85 metre uzunluğunda inşa ediliyor. Bu yapı, bulvar yolunun omurgasını oluşturarak ilçenin ulaşım yükünü hafifletecek ve uzun yıllar hizmet vermesi planlanıyor. Başkan Kul, projenin son aşamalarında olduklarını belirterek: "Az kaldı, beklediğimize değecek!" dedi.

Projede sağlanan iş birliği ve destekler için teşekkür eden Başkan Kul, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Terme için çıktığımız bu değişim yolculuğunda her adım, geleceğe bırakacağımız sağlam bir izdir. Bulvar yolu projemize verdiği destekten dolayı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan ve ekibine, ayrıca köprümüzün inşasındaki değerli katkıları ve yoğun çalışmaları için DSİ yetkililerine ve çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Terme’miz için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz".

