Terörle mücadele sürüyor: Suriye’nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 7 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyindeki ‘Zeytin Dalı’ ve ‘Fırat Kalkanı’ bölgelerinde, saldırı hazırlığı içerisinde olan 7 teröristin tespit edilerek etkisiz hale getirilmiş olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmeye devam edildiğini, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ‘Zeytin Dalı’ ve ‘Fırat Kalkanı’ bölgelerinde 7 teröristi etkisiz hale getirmiş olduğunu ve terörü kaynağında kurutmaya niyetli olduklarını belirtti.