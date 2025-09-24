TEV, Zeki Müren’in El Yazısıyla "Biz Ayrılamayız" Notlarını İlk Kez Paylaştı

Türk Eğitim Vakfı (TEV), Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz ismi ve vakfın bağışçısı olan Zeki Müren’e ait, sanatçının kendi el yazısıyla kaleme aldığı "Biz Ayrılamayız" adlı şarkıya dair notları ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Vakıf açıklamasına göre, "Sanat Güneşi" Zeki Müren ölümünün 29. yılı nedeniyle arşivlerde yer alan eserin sanatçının kendi el yazısıyla yazılmış nüshası hazırlanan video eşliğinde sanatseverlerle buluşturuldu.

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın’ın Açıklaması

Banu Taşkın şu ifadeleri kullandı: "Zeki Müren, bizim için hem unutulmaz bir sanatçı hem de Türk Eğitim Vakfı'nın en kıymetli vasiyet bağışçılarından biri. Hayattayken sesiyle gönüllerimizi aydınlattı. Aramızdan ayrıldığında ise gençlerin yolunu ışıklandıracak büyük bir miras bıraktı. Bugün Türk Eğitim Vakfı olarak kendisi adına açılan fonlar aracılığıyla başarılı ve imkanları kısıtlı gençlere eğitim desteği sağlıyoruz. Daha da anlamlı yankılanıyor Müren’in sözleri…. Bugün onun el yazısıyla kaleme aldığı bu satırları paylaşırken, Zeki Müren’in bizimle öğrencilerimizle ve hayallerle hep yan yana olduğunu bir kez daha hissediyoruz. Değerli sanat güneşimiz Zeki Müren’i bir kez daha minnetle anıyoruz."

Burslar, Sergi ve Miras

Sanatçının vefatı sonrasında oluşturulan burs fonu sayesinde bugüne kadar Türkiye genelinde yaklaşık 4 bini aşkın öğrenciye burs imkanı sağlandı. Vakıf, ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı’nın katkılarıyla Bursa’da, Müren’in sanat ve kişisel yaşamına dair eserlerin yer aldığı "Elbet Bir Gün Buluşacağız" adlı sergiyi düzenlemişti.

Sanatçının tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı’na bağışladığı bilgisi de açıklamada yer aldı.

Hazırlanan video ve el yazısı görüntüsüne ulaşmak için: https://www.youtube.com/shorts/eBFTPjM8zEA