TGS, Icelandair'in İstanbul Havalimanı Yer Hizmetlerini Üstlendi

Türk Hava Yolları iştiraki yeni işbirliğiyle İzlanda hattında

Türk Hava Yolları'nın iştiraki TGS, İzlanda'nın bayrak taşıyıcı havayolu Icelandair'in İstanbul Havalimanı'ndaki yer hizmetlerini üstlendi.

TGS'den yapılan açıklamada, şirket olarak Icelandair ile önemli bir işbirliğine imza atıldığı belirtildi.

Açıklamada, Icelandair'in İstanbul Havalimanı'na gerçekleştireceği uçuşlara yer hizmetleri sağlanacağı kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası ölçekteki müşteri portföyümüzü büyütmeyi sürdüreceğiz. Icelandair'in İstanbul Havalimanı'na ilk uçuşu, 5 Eylül Cuma günü Keflavik Uluslararası Havalimanı'ndan FI900 sefer sayılı uçak ile gerçekleşti. Dönüş seferi ise 6 Eylül Cumartesi FI901 sefer sayılı uçuşla İstanbul'dan Reykjavik'teki Keflavik Uluslararası Havalimanı'na yapıldı. TGS Yer Hizmetleri AŞ olarak Icelandair'e 'Ülkemize hoş geldin.' diyor, Icelandair'i İstanbul'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliğinin her iki şirket için de hayırlı olmasını temenni ediyoruz."