Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer davasında yeni gelişme: İkinci iddianame geri gönderildi

Faruk Fatih Özer hakkında 3 farklı suçtan 11 bin 462 yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianame, ilk duruşmada karar verildiği ve dosyaların birleştirilemeyeceği gerekçesiyle iade edildi.

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer davasında yeni gelişme: İkinci iddianame geri gönderildi
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Kripto para borsası Thodex davasında Faruk Fatih Özer ve 21 şüpheli için hazırlanan ikinci iddianame, ilk duruşmada karar verildiği ve dosyaların birleştirilemeyeceği gerekçesiyle geri gönderildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 572 kişinin şikayet ettiği Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de bulunduğu 21 kişiye yönelik "dolandırıcılık" suçlamasıyla yeni bir soruşturma yaptı. Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilmiş ve tutuklanmıştı.

İddianamede, Özer ve 7 şüpheliye "örgüt lideri", 13 şüpheliye de "örgüt elemanı" denildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda mağdurların 94 milyon lira zarara uğradığı belirtildi. İddianamede, Özer'in "suçla elde edilen mal varlıklarını yurt dışına kaçırma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "örgüt oluşturma ve yönetme" suçlarından toplam 11 bin 462 yıl hapis istendi.

Diğer şüpheliler için de farklı sürelerde hapis cezası talep edilen iddianame, ilk dava dosyasına katılmak üzere Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

Mahkeme heyeti, ilk duruşmada karar verildiğini belirterek, dosyaların birleştirilemeyeceği gerekçesiyle iddianameyi Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına geri gönderdi. Geri gönderme kararında, "önceden mahkemece karara bağlanmış suçlarla ilgili ikinci bir yargılama talebinin neden yapıldığının anlaşılamadığı" ifade edildi.

GEÇMİŞ DAVALARDA NELER YAŞANMIŞTI?

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta tutuklanmış, Dıraç Temyiz Mahkemesi'nin iade kararı sonrası 20 Nisan'da Türkiye'ye getirilip hapse atılmıştı. 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Özer ve 7'si tutuklu 21 sanık için, "suç işlemek için örgüt oluşturma ve yönetme", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarını dolandırmak için kullanma" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılıkla elde ettikleri mal varlıklarını yurt dışına kaçırma" suçlarından 12 bin 164'ten 40 bin 562'ye kadar hapis cezası istemişti.

 Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Eylül 2023'te verdiği kararda, Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'e, "örgüt kurma, yönetme ve örgüte katılma", "nitelikli dolandırıcılık", "mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık" suçlarından 11 bin 196 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası vermişti. 

Diğer sanıklardan bazılarına farklı suçlardan çeşitli sürelerde hapis cezası veren mahkeme, 16 sanığın "nitelikli dolandırıcılık" suçundan delil yetersizliği nedeniyle beraatine karar vermişti. Mahkeme ayrıca sanıklar Faruk Fatih, Güven ve Serap Özer'i, 8 milyar 871 milyon 675'er bin liradan toplam 26 milyar 615 milyon 25 bin lira adli para cezasına mahkum etmişti. 

Bu yargılama devam ederken yeni mağdurların çıkması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı isimler için ikinci bir soruşturma başlatmıştı.

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