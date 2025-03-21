THY Cenevre'de İftar Programı Düzenledi

THY Cenevre Müdürlüğü'nden Anlamlı İftar Programı

Türk Hava Yolları (THY) Cenevre Müdürlüğü, Cenevre'de bir otelde anlamlı bir iftar programı gerçekleştirdi. Programa, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Burak Akçapar, Cenevre'deki daimi temsilciliklerde görev yapan büyükelçiler, KKTC'nin Cenevre Temsilcisi Kemal Köprülü ve Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan gibi önemli isimler katıldı.

Birlik ve Dayanışma Mesajları

Büyükelçi Akçapar, programda yaptığı konuşmada, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nü anarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları rahmetle andı. Akçapar, Türkiye'nin 2023 yılında yaşadığı depremler sonrası THY ve katılımcılara gösterdikleri destek için teşekkür etti.

Ramazan ayında birlik ve dayanışmanın önemini vurgulayan Akçapar, bu mübarek ayda Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekerek, “Krizlerle sıkışmış uluslararası sistemde, daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu hatırlatıyoruz.” dedi. Uluslararası sistemdeki adaletsizliklere ve uluslararası birliklerin değişen yapısına da değinen Akçapar, “Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı endişe yaratmaktadır.” ifadelerini kullandı.

THY'nin Rolü ve Hizmet Anlayışı

THY'nin uluslararası alanda büyük bir marka haline geldiğini ifade eden Akçapar, Cenevre'deki uluslararası kuruluşlar için THY'nin ilk tercih olmaya devam ettiğini belirtti. Olayın önemine vurgu yaparak, THY Cenevre Müdürü Gümrükçüoğlu'na ve ekibine özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Başkonsolos Özkan, Ramazan ayının ibadet ve tefekkür ayı olduğuna dikkat çekerek, insanlar arasındaki yardımlaşmanın önemine vurgu yaptı. Özkan, THY'nin 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden sonra gösterdiği fedakarlığa da değindi.

THY Cenevre Müdürü Gümrükçüoğlu, Ramazan’ın sadece oruç tutmakla değil, birlikte olmanın önemiyle ilgili olduğunu belirtti. Gümrükçüoğlu, “Biz sadece bir hava yolu değiliz, kıtalar arasında bir köprüyüz.” diyerek, THY'nin küresel bağları güçlendirdiğini ifade etti. Cenevre ile olan tarihimiz ve uçuş ağımız hakkında bilgi veren Gümrükçüoğlu, “İsviçre ile ilişkimiz 50 yıl önce başladı ve bugün günlük 3 uçuşla Cenevre'yi Türkiye'ye bağlıyoruz.” dedi.

Program, THY Cenevre Müdürlüğü Satış Şefi Celil Yılmaz'ın davetlilere THY'nin kurumsal yapısı ve sunduğu fırsatlar hakkında bilgilendirmesiyle sona erdi.