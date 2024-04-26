THY’de tüm zamanların rekorunu kırmayı başardı: 2023'te 83.4 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY), 2023 yılına ait bazı verileri kamuoyu ile paylaştı. Verilere göre THY, yolcu kapasitesini yüzde 16.1 oranında artırdı ve 2023 yılında yolcu sayısında bir rekora imza attı. 2023 senesinde 83.4 milyon yolcu taşıyan THY; tüm zamanların rekorunu kırdı.



Paylaşılan verilerde yer alan bilgilere göre, iç hatlarda taşınan yolcu sayısında yüzde 19.1, dış hatlarda ise yüzde 14.4 oranında bir artış yaşandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaştıklarını ifade ederek, dünyada azalan talebe rağmen yolcu sayısındaki artışa dikkat çekti. THY ekibine teşekkür eden Bolat, başarılarla Türkiye’yi gururlandırmaya devam edeceklerini de kaydetti.