THY'den 12 Dev Adam'a Ek Sefer: Riga'ya TK6887 ile Destek

THY, EuroBasket 2025'te A Milli Takım'ın Riga'daki 12 Eylül Yunanistan yarı finaline katılmak isteyenler için TK6887 sefer numarasıyla ek uçuş düzenliyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 19:00
EuroBasket 2025 yarı finali için ek uçuş

Türk Hava Yolları (THY), A Milli Basketbol Takımı'nın Letonya'nın başkenti Riga'da 12 Eylül'de Yunanistan'la oynayacağı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı final maçı için ek sefer düzenleyecek.

Uçuş Detayları

Uçuş: TK6887 — Tarih: 12 Eylül — Saat: 08.00

THY İletişim Başkanı'nın Açıklaması

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:

"EuroBasket 2025’te yoluna tarih yazarak devam eden 12 Dev Adam'a desteğimiz sürüyor. Yunanistan'la oynanacak yarı final coşkusuna ortak olmak isteyen vatandaşlarımız için Riga’ya ek sefer planladık. Uçuş detayları TK6887, 12 Eylül, 08.00. Başarılar Türkiye."

