THY, Miles&Smiles Üyeleri İçin İGA Pass ile İşbirliği Yaptı

THY ve İGA Pass İşbirliği Açıklandı

Türk Hava Yolları (THY) yolcu programı Miles&Smiles, seyahat deneyimini bir üst seviyeye taşımak amacıyla İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın premium yolcu hizmetleri markası İGA Pass ile yeni bir işbirliği gerçekleştirdi.

Millere Özel Ayrıcalıklar

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, bu yenilikçi işbirliği sayesinde Miles&Smiles üyeleri, biriktirdikleri milleri kullanarak İGA Pass'ın sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerden faydalanabilecekler. Özellikle Shop&Miles platformu üzerinden millerle alınan İGA Pass hediye çekleri, uçuş öncesinde eşsiz bir konfor ve esneklik sunacak.

Hizmetler ve Konfor

Bu işbirliği ile İGA Pass'ın tüm lounge ve buggy hizmetleri, Miles&Smiles üyeleri için millerle ulaşılabilir hale gelecek. THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, seyahatleri daha konforlu ve ayrıcalıklı hale getirmek için özveriyle çalıştıklarını vurguladı.

Ahmet Olmuştur'un Değerlendirmeleri

İşbirliğinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Olmuştur, “İGA Pass ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, Miles&Smiles üyelerimize biriktirdikleri milleri kullanarak özel hizmetlere kolayca erişme imkanı sunuyor. Bu sayede, uçuş öncesi süreçte üstün bir deneyim yaşatmaya devam ediyoruz. Shop&Miles mecrası üzerinden sunulan özel yolcu salonu ve uçağa golf arabası ile transfer hizmetleri, seyahatleri daha keyifli hale getiriyor.” şeklinde konuştu. Olmuştur, küresel markalarının müşteri deneyiminde yolcularına değer katmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Türk Hava Yolları (THY) yolcu programı Miles&Smiles, seyahat deneyimini bir üst seviyeye taşımak için İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın premium yolcu hizmetleri markası "İGA Pass" ile işbirliği gerçekleştirdi. Açıklamada, THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur'un görüşlerine yer verildi.