Ticaret Bakanı Bolat, Tekirdağ'da Temaslarda Bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'da önemli ziyaretlerde bulundu. Kentteki temasları kapsamında ilk olarak Tekirdağ Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Bolat, burada Vali Recep Soytürk ve il protokolü tarafından karşılandı.

Bakan Bolat, anı defterini imzaladığı ziyarette Vali Soytürk ile önemli konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretin ardından ise AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığına geçerek, İl Başkanı Ali Gümüş ile bir araya geldi ve partililerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Bakan Bolat'a, bu ziyaretlerinde AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül ve Gökhan Diktaş eşlik etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağda), Tekirdağ'daki temasları kapsamında Valiliği ziyaret etti. Bakan Bolat'ı, burada Vali Recep Soytürk (sağ 2) ve il protokolü karşıladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağda), Tekirdağ'daki temasları kapsamında Valiliği ziyaret etti. Bakan Bolat'ı, burada Vali Recep Soytürk (sağ 2) ve il protokolü karşıladı.