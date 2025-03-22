Ticaret Bakanı Bolat, Tekirdağ'da Temaslarda Bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'da valilik ve parti ziyaretleri gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 17:40
Ticaret Bakanı Bolat, Tekirdağ'da Temaslarda Bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'da önemli ziyaretlerde bulundu. Kentteki temasları kapsamında ilk olarak Tekirdağ Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Bolat, burada Vali Recep Soytürk ve il protokolü tarafından karşılandı.

Bakan Bolat, anı defterini imzaladığı ziyarette Vali Soytürk ile önemli konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretin ardından ise AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığına geçerek, İl Başkanı Ali Gümüş ile bir araya geldi ve partililerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Bakan Bolat'a, bu ziyaretlerinde AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül ve Gökhan Diktaş eşlik etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağda), Tekirdağ'daki temasları kapsamında Valiliği ziyaret etti. Bakan...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağda), Tekirdağ'daki temasları kapsamında Valiliği ziyaret etti. Bakan Bolat'ı, burada Vali Recep Soytürk (sağ 2) ve il protokolü karşıladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağda), Tekirdağ'daki temasları kapsamında Valiliği ziyaret etti. Bakan...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağda), Tekirdağ'daki temasları kapsamında Valiliği ziyaret etti. Bakan Bolat'ı, burada Vali Recep Soytürk (sağ 2) ve il protokolü karşıladı.

İLGİLİ HABERLER

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mustafa Elitaş'tan Samsun'da Türkiye Yüzyılı Vurgusu
2
Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
3
Mardin'de Öğrenciyi Boğulma Tehlikesinden Müdür Yardımcısı Kurtardı
4
İzmir'de Olta İçin Denize Giren Kişi Boğuldu
5
Malatya'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Defnedildi
6
Edirne ve Kırklareli'nde 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı
7
Papa Franciscus, Hastaneden Sevgiyle Selamlayacak

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!