Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Irak İlişkilerini Geliştirecek Adımları Duyurdu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Irak Yuvarlak Masa Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türk özel sektörünün ülkenin yeniden kalkınma ve imarına katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti. Toplantıya Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da katıldı.

İkili Ticaret Hedefleri

Bakan Bolat, Türkiye ve Irak arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişiminin öncelikli hedeflerden biri olduğunu vurguladı. Irak'ın, Türkiye'nin İslam dünyasındaki en büyük ticari ortağı olduğunu belirten Bolat, "Irak'la 2024 yılında karşılıklı ticaretimiz 17,5 milyar doları aşacak. Irak, Türkiye'nin ihracatında dördüncü en büyük ortağımız konumundadır" dedi.

Yatırım ve İmalat Anlaşmaları

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani tarafından belirlenen 30 milyar dolarlık ikili ticaret hedefinin önemine değinerek, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması ile Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi anlaşmalarının hayata geçmesinin elzem olduğunu ifade etti.

Türk Müteahhitlik Sektörünün Rolü

Irak'ın Türk müteahhitlik sektörü açısından önemli bir pazar olduğunu kaydeden Bolat, "Bugüne kadar 1130 proje ve 35,3 milyar dolarlık inşaat işleri başarıyla tamamlandı. Irak'ın altyapısı üzerinde Türk müteahhitlerin önemli katkıları bulunmaktadır" dedi.

İşbirliği ve Transit Geçişler

Irak'ın son yıllarda ekonomik kalkınma süreçlerine girdiğine dikkat çeken Bolat, Türk özel sektörünün bu süreçte katkı sunmaya hazır olduğunu belirtti. Ayrıca, Körfez ile Avrupa arasındaki ulaşım sürelerinin kısalmasının önemine değinerek, Irak'ın transit geçişlerine izin vermesi gerektiğini vurguladı.

Yeni İmatgaların Önemi

Bolat, Türk iş insanlarının Irak'taki yatırım fırsatlarını kullanabilmesi için destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi. Irak hükümetinin para transferi limitlerini artırmasından memnuniyet duyduklarını belirten Bolat, Türk müteahhitlerin Irak'taki alacakları konusunda olumlu gelişmeler beklediklerini ifade etti.

Gelecek Adımlar

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Irak Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi Toplantısı'nın (JETCO) bu yıl sonunda Bağdat'ta gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi.

Irak Ticaret Bakanı'nın Açıklamaları

Irak Ticaret Bakanı Al-Greyri, Türk iş insanlarının Irak'a girişini kolaylaştıracaklarını ve vize uygulamalarıyla ilgili yaşanan sıkıntıları gidereceklerini belirtti. Ayrıca, Kalkınma Yolu Projesi'nin yatırım fırsatları sunduğunu da ifade etti.

Türkiye-Irak Yuvarlak Masa Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ 4), Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri (sol 4) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak'ın (sağ 3) katımıyla Ankara JW Mariott Hotel'de gerçekleştirildi.

Türkiye-Irak Yuvarlak Masa Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ 4), Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri (sol 4) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak'ın (sağ 3) katımıyla Ankara JW Mariott Hotel'de gerçekleştirildi.