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Ticaret Bakanı Ömer Bolat Erzurum'da Ziyaretlerde Bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Erzurum'da EİT programları kapsamında önemli ziyaretlerde bulundu.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 13:01
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Erzurum'da Ziyaretlerde Bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Erzurum'da Önemli Ziyaretler Gerçekleştirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) programları çerçevesinde Erzurum'a geldi. Bakan Bolat, program kapsamında ilk olarak Erzurum Valiliği'ni ziyaret etti.

Vali Mustafa Çiftçi ile Görüşme

Bakan Bolat, burada Vali Mustafa Çiftçi ile bir süre görüşerek, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sonrasında Erzurum Büyükşehir Belediyesine geçerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile bir araya geldi.

Yatırım Projelerinin İncelenmesi

Erzurum’a yapılacak olan yatırım projelerini inceleyen Bolat, şehrin gelişimi için kritik adımlar atıldığını vurguladı.

AK Parti İl Başkanlığı Ziyareti

Son olarak AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bolat, İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve partililerle bir araya gelerek, ileriye dönük stratejiler üzerine sohbet etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Erzurum'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Bolat, Erzurum...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Erzurum'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Bolat, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları hakkında bilgi aldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Erzurum'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Bolat, Erzurum...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Erzurum'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Bolat, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları hakkında bilgi aldı.

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