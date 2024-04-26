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Ticaret Bakanlığı’ndan uyarı: “IBAN kiralayanları 1 yıla kadar hapis cezası bekliyor”

Ticaret Bakanlığı, banka hesaplarının bir başkası tarafından kullanılmasının suç teşkil ettiğini açıkladı. Buna göre, kendi banka hesabını, maddi menfaat karşılığında başka kişilerle paylaşanları ağır cezalar bekliyor.

Yayın Tarihi: 26.04.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 10:59
Ticaret Bakanlığı’ndan uyarı: “IBAN kiralayanları 1 yıla kadar hapis cezası bekliyor”

Banka hesabını kullandırma, IBAN kiralama gibi konular için Ticaret Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlık, banka hesabının başka birilerine maddi çıkarlar karşılığında kullandırılmasının suç olduğunu duyurdu. Açıklamada yer alan bilgilere göre, eğer hesap sahibi, hesabını bir başkasını kullandığını bankaya bildirmezse, 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek.

Bakanlık, dolandırıcıların yüksek kazanç vadiyle banka hesabı kiralama ve kullanma gibi yöntemleri, “kara para aklamak” için kullandıklarını ifade etti. Bu nedenle, kişilerin kendi hesaplarını kullandırması ve kiralamasının suç teşkil edebileceği ifade edildi.

Yetkililer, yasa dışı yollarla elde edilen paraların bu şekilde dolaşıma girdiğini ifade ederek, hesap kullanıcılarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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