Ticaret Bakanlığı'ndan Uyarı: Sosyal Medyada Ürün Fiyatı Paylaşımlarına Dikkat

Bakanlıktan açıklama

Ticaret Bakanlığı, bir markette satılan ürünün maliyetine ilişkin sosyal medyada yayılan paylaşımların dezenformasyon içerdiğini açıkladı. Bakanlık, söz konusu paylaşımda ürünün maliyetinin satış fiyatının çok altında gösterildiğini bildirdi.

Videoyu çeken sosyal medya kullanıcısının daha sonra yaptığı yeni paylaşımda ürünün markete geliş fiyatının 351 lira olduğu bilgisini verdiği dikkat çekildi.

Bakanlığın açıklamasında yer alan ifadeler şöyle:

"Bakanlığımızca yapılan düzenli kontrollerle uyuşmayan bir durum tespit edilmemiştir. Bu vesileyle kamuoyunu bilgilendirme fırsatı olan tüm sosyal medya kullanıcılarına, içerikleri yaymadan önce teyit etme ve güvenilirliğinden emin olma sorumluluklarını hatırlatmak isteriz. Ticaret Bakanlığı olarak kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik tüm girişimlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, üretici ve ticaret erbabımızın yanında olurken tüketicimizin de daima koruyucusu olmaya devam edeceğiz."

Kamuoyuna çağrı: Bakanlık, sosyal medya kullanıcılarını paylaşım yapmadan önce içeriklerini teyit etmeye ve güvenilirliğinden emin olmaya davet etti.