TİHEK Başkanı Kılıç, Haşema Üzerine İfade Verdi: 'Ayrımcılık İnsan Haklarına Aykırıdır'

TİHEK Başkanı Kılıç'tan Haşema Açıklaması

İSMET KARAKAŞ - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nin bir tatil sitesinde haşema ile havuza girilmesine izin vermeyen sanıklara verdiği 10 ay hapis cezasını değerlendirerek, bu durumun "ayrımcılık" teşkil ettiğini vurguladı.

Ayrımcılık Tanımı

Kılıç, "Kişilerin din ve inançlarını temsil eden giyimle kuşamla ya da ritüellerin temsili niteliğindeki durumlarla yapılan ayrımcılık, insan haklarına ve eşitlik hukukuna aykırıdır" dedi.

TİHEK Kanunu ve Ayrımcılık Yasakları

TİHEK Kanunu kapsamında tüm ayrımcılığın yasaklandığını belirten Kılıç, din ve inanç temelli ayrımcılığın bu yasakların arasında yer aldığını vurguladı. Kılıç, "İnsanların eşit durumda olmasına karşın biri için hizmetin engellenmesi yasal olarak yasaktır" dedi.

Önceki İhlal Kararları

Kılıç, geçmişte TİHEK'in haşema ile havuza girme taleplerine yönelik ihlal kararları verdiğini hatırlatarak, "2021'de sağlık açısından hiçbir sakınca olmadığı belirtilmişti ve bu rapor ihlal kararında yer aldı" şeklinde konuştu.

Sağlık Açısından Bazı Kısıtlamalar Yasak

Kılıç, ayrıca, kişinin din ve inançlarından dolayı hizmet alımında kısıtlanmaların yapılamayacağını belirtti. "Bu noktada uluslararası sözleşmeler ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile yapılan kısıtlamalar da yasaktır" diye ekledi.

Haşema Üzerine Verilen İhlal Kararları

TİHEK'in bugüne kadar haşema nedeniyle 13 ihlal kararı verdiğini söyleyen Kılıç, 2020'de ilk kararın alındığını ve o tarihten bu yana devam eden sürecin hukuki bir çerçeve oluşturduğunu belirtti. 2021 ve 2022'de de benzer kararların verildiğini aktardı.

Başvuru Süreçleri ve Resen İnceleme Yetkisi

Kılıç, ayrımcılığa uğrayanların TİHEK'e başvuru yapma hakları olduğunu ve bu başvurunun ücretsiz olduğunu belirtti. "Mağduriyetin giderilmesi için ilgili kişiden cevap alınması gerektiği gibi telafisi imkansız durumlarda resen inceleme yapma yetkimiz de var" dedi.

Ayrıca, TİHEK'e yapılan başvuruların dava sürelerini durdurduğunu ve bunun başka bir mağduriyet ya da hak kaybına yol açmayacağını sözlerine ekledi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesince, bir tatil sitesinde haşema ile havuza girilmesine izin vermeyen sanıklar hakkında verilen 10'ar ay hapis cezasının uygun bulunması ve TİHEK'in daha önce bu yönde aldığı ihlal kararlarına ilişkin, AA muhabirine açıklama yaptı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesince, bir tatil sitesinde haşema ile havuza girilmesine izin vermeyen sanıklar hakkında verilen 10'ar ay hapis cezasının uygun bulunması ve TİHEK'in daha önce bu yönde aldığı ihlal kararlarına ilişkin, AA muhabirine açıklama yaptı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesince, bir tatil sitesinde haşema ile havuza girilmesine izin vermeyen sanıklar hakkında verilen 10'ar ay hapis cezasının uygun bulunması ve TİHEK'in daha önce bu yönde aldığı ihlal kararlarına ilişkin, AA muhabirine açıklama yaptı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesince, bir tatil sitesinde haşema ile havuza girilmesine izin vermeyen sanıklar hakkında verilen 10'ar ay hapis cezasının uygun bulunması ve TİHEK'in daha önce bu yönde aldığı ihlal kararlarına ilişkin, AA muhabirine açıklama yaptı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesince, bir tatil sitesinde haşema ile havuza girilmesine izin vermeyen sanıklar hakkında verilen 10'ar ay hapis cezasının uygun bulunması ve TİHEK'in daha önce bu yönde aldığı ihlal kararlarına ilişkin, AA muhabirine açıklama yaptı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesince, bir tatil sitesinde haşema ile havuza girilmesine izin vermeyen sanıklar hakkında verilen 10'ar ay hapis cezasının uygun bulunması ve TİHEK'in daha önce bu yönde aldığı ihlal kararlarına ilişkin, AA muhabirine açıklama yaptı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesince, bir tatil sitesinde haşema ile havuza girilmesine izin vermeyen sanıklar hakkında verilen 10'ar ay hapis cezasının uygun bulunması ve TİHEK'in daha önce bu yönde aldığı ihlal kararlarına ilişkin, AA muhabirine açıklama yaptı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesince, bir tatil sitesinde haşema ile havuza girilmesine izin vermeyen sanıklar hakkında verilen 10'ar ay hapis cezasının uygun bulunması ve TİHEK'in daha önce bu yönde aldığı ihlal kararlarına ilişkin, AA muhabirine açıklama yaptı.