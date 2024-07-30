Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

TİHEK Başkanı Kılıç, Haşema Üzerine İfade Verdi: 'Ayrımcılık İnsan Haklarına Aykırıdır'

TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, haşema ile havuza girilmesine izin verilmemesini ayrımcılık olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 13:59
TİHEK Başkanı Kılıç, Haşema Üzerine İfade Verdi: 'Ayrımcılık İnsan Haklarına Aykırıdır'

TİHEK Başkanı Kılıç'tan Haşema Açıklaması

İSMET KARAKAŞ - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nin bir tatil sitesinde haşema ile havuza girilmesine izin vermeyen sanıklara verdiği 10 ay hapis cezasını değerlendirerek, bu durumun "ayrımcılık" teşkil ettiğini vurguladı.

Ayrımcılık Tanımı

Kılıç, "Kişilerin din ve inançlarını temsil eden giyimle kuşamla ya da ritüellerin temsili niteliğindeki durumlarla yapılan ayrımcılık, insan haklarına ve eşitlik hukukuna aykırıdır" dedi.

TİHEK Kanunu ve Ayrımcılık Yasakları

TİHEK Kanunu kapsamında tüm ayrımcılığın yasaklandığını belirten Kılıç, din ve inanç temelli ayrımcılığın bu yasakların arasında yer aldığını vurguladı. Kılıç, "İnsanların eşit durumda olmasına karşın biri için hizmetin engellenmesi yasal olarak yasaktır" dedi.

Önceki İhlal Kararları

Kılıç, geçmişte TİHEK'in haşema ile havuza girme taleplerine yönelik ihlal kararları verdiğini hatırlatarak, "2021'de sağlık açısından hiçbir sakınca olmadığı belirtilmişti ve bu rapor ihlal kararında yer aldı" şeklinde konuştu.

Sağlık Açısından Bazı Kısıtlamalar Yasak

Kılıç, ayrıca, kişinin din ve inançlarından dolayı hizmet alımında kısıtlanmaların yapılamayacağını belirtti. "Bu noktada uluslararası sözleşmeler ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile yapılan kısıtlamalar da yasaktır" diye ekledi.

Haşema Üzerine Verilen İhlal Kararları

TİHEK'in bugüne kadar haşema nedeniyle 13 ihlal kararı verdiğini söyleyen Kılıç, 2020'de ilk kararın alındığını ve o tarihten bu yana devam eden sürecin hukuki bir çerçeve oluşturduğunu belirtti. 2021 ve 2022'de de benzer kararların verildiğini aktardı.

Başvuru Süreçleri ve Resen İnceleme Yetkisi

Kılıç, ayrımcılığa uğrayanların TİHEK'e başvuru yapma hakları olduğunu ve bu başvurunun ücretsiz olduğunu belirtti. "Mağduriyetin giderilmesi için ilgili kişiden cevap alınması gerektiği gibi telafisi imkansız durumlarda resen inceleme yapma yetkimiz de var" dedi.

Ayrıca, TİHEK'e yapılan başvuruların dava sürelerini durdurduğunu ve bunun başka bir mağduriyet ya da hak kaybına yol açmayacağını sözlerine ekledi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, İzmir Bölge...

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesince, bir tatil sitesinde haşema ile havuza girilmesine izin vermeyen sanıklar hakkında verilen 10'ar ay hapis cezasının uygun bulunması ve TİHEK'in daha önce bu yönde aldığı ihlal kararlarına ilişkin, AA muhabirine açıklama yaptı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, İzmir Bölge...

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesince, bir tatil sitesinde haşema ile havuza girilmesine izin vermeyen sanıklar hakkında verilen 10'ar ay hapis cezasının uygun bulunması ve TİHEK'in daha önce bu yönde aldığı ihlal kararlarına ilişkin, AA muhabirine açıklama yaptı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, İzmir Bölge...

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesince, bir tatil sitesinde haşema ile havuza girilmesine izin vermeyen sanıklar hakkında verilen 10'ar ay hapis cezasının uygun bulunması ve TİHEK'in daha önce bu yönde aldığı ihlal kararlarına ilişkin, AA muhabirine açıklama yaptı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, İzmir Bölge...

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesince, bir tatil sitesinde haşema ile havuza girilmesine izin vermeyen sanıklar hakkında verilen 10'ar ay hapis cezasının uygun bulunması ve TİHEK'in daha önce bu yönde aldığı ihlal kararlarına ilişkin, AA muhabirine açıklama yaptı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, İzmir Bölge...

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesince, bir tatil sitesinde haşema ile havuza girilmesine izin vermeyen sanıklar hakkında verilen 10'ar ay hapis cezasının uygun bulunması ve TİHEK'in daha önce bu yönde aldığı ihlal kararlarına ilişkin, AA muhabirine açıklama yaptı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, İzmir Bölge...

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesince, bir tatil sitesinde haşema ile havuza girilmesine izin vermeyen sanıklar hakkında verilen 10'ar ay hapis cezasının uygun bulunması ve TİHEK'in daha önce bu yönde aldığı ihlal kararlarına ilişkin, AA muhabirine açıklama yaptı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, İzmir Bölge...

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesince, bir tatil sitesinde haşema ile havuza girilmesine izin vermeyen sanıklar hakkında verilen 10'ar ay hapis cezasının uygun bulunması ve TİHEK'in daha önce bu yönde aldığı ihlal kararlarına ilişkin, AA muhabirine açıklama yaptı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, İzmir Bölge...

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesince, bir tatil sitesinde haşema ile havuza girilmesine izin vermeyen sanıklar hakkında verilen 10'ar ay hapis cezasının uygun bulunması ve TİHEK'in daha önce bu yönde aldığı ihlal kararlarına ilişkin, AA muhabirine açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

SGK'nın dev kredi faiz veya kar payı desteği başladı! İşte başvuru şartları

199 TL’den 99 TL’ye düştü! Her eve lazım üründen 3'er 5'er alınacak

Milyonlarca emeklinin beklediği haber! Ödemeler hesaplara yatırıldı: En az 2000 TL oldu

3 ilde tamamen yasaklandı! Valilik peş peşe duyurdu: Giriş çıkış kapatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

SBÜ farklı şehirlerde KPSS 50 puan ile en az lise mezunu büro personel alım ilanını şimdi yayımladı: Hemen başvurun

SBÜ en az 30 bin TL maaşlı, KPSS şartı olmadan kadın/erkek temizlik görevlisi alımını İstanbul ve Ankara'da yapıyor!

2024-2025 öğretim yılı için öğrencilere 9 ay boyunca 15 bin TL müjdesi az önce geldi

199 TL’den 99 TL’ye düştü! Her eve lazım üründen 3'er 5'er alınacak

3 ilde tamamen yasaklandı! Valilik peş peşe duyurdu: Giriş çıkış kapatıldı

Öğrencilere burs müjdesi! 12 ay boyunca 7 bin 500 TL şak diye hesabınızda

Bugün ve yarın son... Başvurmayan emekli 18.000 TL ek ödeme alamayacak!

Milyonlarca emeklinin beklediği haber! Ödemeler hesaplara yatırıldı: En az 2000 TL oldu

SGK'nın dev kredi faiz veya kar payı desteği başladı! İşte başvuru şartları

Resimdeki kalemlerden birini seçin! Seçtiğiniz tüylü kalem en belirgin özelliğinizi söylüyor

İş arayanlara büyük müjde o ilde 50 şoför ihtiyacı var!

EYT'li çalışanlara kötü haber! Rüyaları sona erdi: Bir anda kapının önünde bulacaklar