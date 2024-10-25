TİHEK, Engelli Bireye Ayrımcılık Yüzünden Firmanın Ceza Almalarına Sebep Oldu

TİHEK'ten Engelli Bireylere Ayrımcılık Uygulayan Firmaya Ceza

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), bir tüketim eşyası üreticisine, %64 oranında engeli olan bir vatandaşa yönelik ayrımcılık nedeniyle 10 bin lira idari para cezası verdi.

Olayın Gelişimi

Yüzde 64 ortopedik engeli bulunan ve yürümekte zorluk çeken Ö.O, satın aldığı mini fırını garanti kapsamında onarıma göndermek istedi. Ancak, üretici firmanın yetkilileri, fırını bizzat teslim etmesi gerektiğini ifade ederek Ö.O'ya yardımcı olmadılar. Ö.O, 28 Mart 2022 tarihinde firma ile iletişime geçerek durumu tutanak altına aldı.

Yardımcı Olunmaması ve TİHEK'e Başvuru

Engelli birey, garanti işlemlerini başlatabilmek için ürünün kendisi tarafından teslim edilmesi yönündeki bu zorunluluğun sorun yarattığını belirterek TİHEK'e başvuruda bulundu.

TİHEK'in İncelemesi ve Kararı

TİHEK, olayı inceleyerek firma ile yazılı görüşme talep etti. Firma, 31 Mart 2022'de arızanın garantiye alınarak giderildiğini belirtirken, dezavantajlı gruplara yönelik hizmet geliştirdiklerini savundu. Ancak, TİHEK, 5 Eylül'de konuyla ilgili karar verdi.

Ayrımcılık Hakkında Vurgular

TİHEK, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nu temel alarak, engelliliğe dayalı ayrımcılığın yasal olarak yasaklandığını vurguladı. Engelli bireylerin haklarından eşit şekilde yararlanmasını engelleyen muamelelerin doğrudan ayrımcılık olarak değerlendirileceğini açıkladı.