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TİKA, Bosna Hersek'te Sel Felaketi İçin Yardımda Bulundu

TİKA, sel felaketinden etkilenen Bosna Hersek'e insani yardım kolileri ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 18:59
TİKA, Bosna Hersek'te Sel Felaketi İçin Yardımda Bulundu

TİKA'dan Bosna Hersek'e Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Bosna Hersek'te yaşanan felaket sonrası, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine insani yardım kolileri ulaştırdı.

Coordination and Support

TİKA'nın yaptığı açıklamaya göre, Bosna Hersek'teki mevcut durumu değerlendirmek ve hasar tespiti yapmak için yerel yönetimlerle hızlı bir şekilde iletişime geçildi. Bu süreçte TİKA, oldukça kritik bir destek sağlayarak, afet sonrası yardım faaliyetlerine katılan ilk uluslararası kuruluş oldu.

Yardım Kolisi İçeriği

TİKA, Bosna Hersek İslam Birliği ve Merhamet Müslüman Yardımlaşma Derneği işbirliği ile hazırladığı 300 yardım kolisini, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Bu koliler, gıda, hijyen malzemeleri, çizme ve battaniye gibi hayati öneme sahip ürünler içermektedir.

Felaketin Etkileri

4 Ekim'de gerçekleşen sel felaketi sonucu bölgede onlarca insan hayatını kaybederken, kaybolan kişilerin bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, şu an için ölü sayısının 22 olduğu bilgisini vermekte, aynı zamanda kayıp olarak bildirilen yaklaşık 10 birey için arama faaliyetleri sürmektedir.

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