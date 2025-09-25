TİKA'dan Hırvatistan Rasa'daki Ivan Batelic Okulu'na Bilişim Desteği

TİKA, Hırvatistan Rasa'daki Ivan Batelic İlköğretim Okulu'na bilişim ekipmanı ve ahşap dolap desteği vererek eğitim altyapısını güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 22:18
Eğitim altyapısında teknoloji yatırımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'daki eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla Rasa şehrinde bulunan Ivan Batelic İlköğretim Okulu'na bilişim teknolojileri alanında ekipman desteği sağladı.

Ülkenin en eski eğitim kurumlarından biri olan okula yapılan destek kapsamında bir sınıf bilgisayarlarla donatıldı. Bu çalışma, öğrencilerin çağın gerektirdiği dijital yetkinlikleri edinmelerine katkı sağlamayı hedefliyor.

TİKA ayrıca öğrencilerin kullanımına yönelik ahşap dolaplar yaptırarak okulun fiziksel altyapısına da katkıda bulundu. Sağlanan ekipman ve donanım, eğitim ortamının hem teknolojik hem de düzen açısından iyileştirilmesine hizmet ediyor.

Hedef, bilişim teknolojileri derslerindeki öğrenci başarısını artırmak ve okulun eğitim kapasitesini güçlendirmektir. TİKA'nın bu girişimi, Hırvatistan'da eğitim işbirliğinin somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

