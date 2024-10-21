TİKA'dan Kosova'daki Kadın Çiftçilere Sera Desteği

TİKA, Kosova'daki Kadın Çiftçilere Yüzer Metrekarelik 23 Sera Kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova'nın İstog Belediyesi'nde kadın çiftçiler için toplamda 23 adet yüzer metrekarelik sera kurdu.

Tören, Dobrusha Köyünde Gerçekleştirildi

Kurulum töreni, İstog Belediyesine bağlı Dobrusha köyünde yapıldı. Törene, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Kosova Azınlık İşleri ve İnsan Haklarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, TİKA Priştine Koordinatörü Fulya Aslan ve Vas Kutak Kadın Derneği Başkan Yardımcısı Anesa Abazovic gibi önemli isimler katıldı.

Projenin Amacı ve Önemine Dair Açıklamalar

TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Balkanlar'da etnik unsurların kalkınmasına yönelik bir dizi projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Kosova'da 50'den fazla tarımsal üretime destek projesini hayata geçirdik. Kadınlarımızın tarımsal üretimini desteklemek için her zaman yanlarındayız," dedi.

Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi, TİKA'nın yardımları sayesinde kadın çiftçilerin morale kavuştuğunu vurguladı ve "Bu, Boşnaklar ve Türklerin yüzyıllardır ne kadar kardeş bir halk olduğunun kanıtıdır," diye ekledi.

Büyükelçi Sabri Tunç Angılı da, kadın çiftçilerin Kosova ekonomisine önemli katkılarda bulunacağını belirterek, "Bu proje, kadınları ve tarımsal üretimi bir araya getiriyor. TİKA'ya şükranlarımı sunmak istiyorum," ifadelerinde bulundu.

Vas Kutak Kadın Derneği Başkan Yardımcısı Anesa Abazovic ise, kurulan seraların toplumun yaşam standartlarını iyileştirme ve tarımsal üretimi artırma yönündeki çabalara destek olacağını belirtti.

Bu proje, "İstog Belediyesinde Kadın Çiftçilere Sera Desteği Sağlanması Projesi" kapsamında yürütülmektedir ve çoğunluğu Boşnak olan Vas Kutak Kadın Derneği üyesi kadın çiftçiler için her biri 100 metrekare büyüklüğünde toplam 23 sera kurulmuştur.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Kosova'daki kadın çiftçiler için yüzer metrekarelik 23 sera kuruldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Kosova'daki kadın çiftçiler için yüzer metrekarelik 23 sera kuruldu.