TİKA'dan Sierra Leone'de Madde Bağımlılığına Mücadele Desteği

TİKA'nın Sierra Leone'deki Destek Projesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sierra Leone'de madde bağımlılığını bırakmış gençlere destek sağlamak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi.

Mobil Kahve Standları İle Ekonomik Güçlenme

TİKA'nın yaptığı açıklamaya göre, Sierra Leone Yüksek İslam Konseyi ve Sierra Leone Sosyal Refah Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen projede, bağımlılıklarından kurtulan 40 gence iş hayatına katılım fırsatı sunmak için mobil kahve standı ve gerekli sarf malzemeleri törenle teslim edildi.

Bu anlamlı tören, Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da düzenlendi. Törene Sierra Leone Sosyal Refah Bakan Yardımcısı Mohamed Haji-Kella, Türkiye'nin Freetown Büyükelçiliği 3. Katibi Mehmet Selim Ortak, TİKA temsilcileri ve diğer davetliler katıldı.

Gençlere Teşekkür ve Destek Mesajları

Törende söz alan Sierra Leone Sosyal Refah Bakan Yardımcısı Haji-Kella, Gine'den Sierra Leone'ye gelerek gençlerin yanında olan TİKA ve çalışanlarına teşekkür etti. Ayrıca Türkiye'nin Freetown Büyükelçiliği 3. Katibi Ortak, Sierra Leone Yüksek İslam Konseyi bünyesinde eğitim gören ve bağımlılıklarını terk eden gençlerin istihdamını destekleyen bu projeye duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Projenin Avantajları

Tören, gençlere malzemelerin teslim edilmesiyle sona erdi. Bu projeyle, Sierra Leone'de sıkça tüketilen kahve ve sütlü çay satışı yoluyla gençlerin ekonomik olarak güçlenmeleri ve aile bütçelerine katkı sağlamaları hedefleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.