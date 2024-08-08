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TİKA, Güney Afrika'daki Hamidiye Camisi'ni Yeniledi

TİKA, Johannesburg'daki tarihi Hamidiye Camisi'ni restore ederek, kültürel mirası koruma ve işbirliğini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 11:58
TİKA, Güney Afrika'daki Hamidiye Camisi'ni Yeniledi

Hamidiye Camisi'nde Yenileme Projesi Tamamlandı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Güney Afrika'nın Johannesburg şehrindeki tarihi Hamidiye Camisi'ni yenileyerek açılışını gerçekleştirdi. 19. yüzyıl ortalarında inşa edilen ve 1980 yılında kültürel miras olarak koruma altına alınan bu cami, Jamiatul Ulama tarafından yapılan talep üzerine restore edildi.

Kültürel Bağların Güçlendirilmesi Hedefleniyor

Yenileme projesi, Türkiye ile Güney Afrika Müslüman toplumu arasındaki tarihi ve kültürel bağların güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Cami, ana tavanında Fetih ve Fatiha sureleri ile süslendi, kadınlar mahfili ise geleneksel Türk motifleriyle dekore edildi. Giriş kısmında ise Osmanlı padişahı 2. Abdulhamid'in tuğrası yer aldı.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Açılış törenine Güney Afrika Sosyal Kalkınma Bakan Yardımcısı Ganief Hendricks, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, TİKA Pretorya Koordinatörü Abdulkadir Abukan, Jamiatul Ulama Genel Sekreteri ve Hamidiye Camisi İmamı Ebrahim Bham, diplomatlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Kandaş, TİKA'nın Güney Afrika'daki projelerinin önemine vurgu yaptı. Bakan Yardımcısı Hendricks ise caminin tarihiyle olan bağlarını ve büyük dedesinin bu camide önemli bir rol oynadığını anlattı.

Osmanlı ve Güney Afrikalı Müslümanların Ortak Mirası

TİKA'nın Pretorya Koordinatörü Abdulkadir Abukan, Ajansın Güney Afrika’daki ortak kültürel mirası koruma çalışmalarına devam edeceğini ifade etti. İmam Ebrahim Bham ise caminin, Türk ve Güney Afrikalı Müslümanların ortak mirası olduğunu belirtti.

Açılışta, hat sanatı ustası Refik Çarıkçı misafirlere projeyi tanıtarak hat sanatı uygulamaları gerçekleştirdi. Ayrıca, cami tarihi önem taşımaktadır; burada Mahatma Gandhi 1908 yılında pasaport yakma eylemiyle sivil itaatsizlik hareketini başlatmıştır.

Bu yenileme projesi, Türkiye ile Güney Afrika Müslüman toplumu arasındaki ilişkileri kuvvetlendirirken, ortak kültürel mirasın korunmasına yönelik önemli bir girişim olarak öne çıkmaktadır.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde bulunan tarihi Hamidiye Camisi'nin tezyin projesini tamamlayarak açılışını yaptı. Ana tavanı Fetih ve Fatiha sureleri, kadınlar mahfili ise geleneksel Türk motifleri ile süslenen caminin girişine de Sultan 2. Abdulhamid'in tuğrası yerleştirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde bulunan tarihi Hamidiye Camisi'nin tezyin projesini tamamlayarak açılışını yaptı. Ana tavanı Fetih ve Fatiha sureleri, kadınlar mahfili ise geleneksel Türk motifleri ile süslenen caminin girişine de Sultan 2. Abdulhamid'in tuğrası yerleştirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde bulunan tarihi Hamidiye Camisi'nin tezyin projesini tamamlayarak açılışını yaptı. Ana tavanı Fetih ve Fatiha sureleri, kadınlar mahfili ise geleneksel Türk motifleri ile süslenen caminin girişine de Sultan 2. Abdulhamid'in tuğrası yerleştirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde bulunan tarihi Hamidiye Camisi'nin tezyin projesini tamamlayarak açılışını yaptı. Ana tavanı Fetih ve Fatiha sureleri, kadınlar mahfili ise geleneksel Türk motifleri ile süslenen caminin girişine de Sultan 2. Abdulhamid'in tuğrası yerleştirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde bulunan tarihi Hamidiye Camisi'nin tezyin projesini tamamlayarak açılışını yaptı. Ana tavanı Fetih ve Fatiha sureleri, kadınlar mahfili ise geleneksel Türk motifleri ile süslenen caminin girişine de Sultan 2. Abdulhamid'in tuğrası yerleştirildi.

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