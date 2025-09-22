TİKA Somali'de: Mogadişu'da Laboratuvar, Özel Gereksimli Merkez ve Türkçe Sınıfı

GÖKHAN KAVAK/AHMED SATTİ - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Mogadişu'da açtığı laboratuvar, yetimhanedeki Şehit Ömer Halisdemir Türkçe sınıfı ve desteklediği Mustaqbal Özel Gereksinimler Merkezi ile Somali'nin kalkınmasında önemli bir rol oynuyor.

Türkçe sınıfı: Şehit Ömer Halisdemir

Mogadişu Yunus Emre Enstitüsünde çalışan İlyas Abdulkadir Mohamed, TİKA'nın desteğiyle kurulan Şehit Ömer Halisdemir sınıfında öğretmenlik yaptığını belirtti. Mohamed, lise, üniversite ve yüksek lisans eğitimini Türkiye'de tamamladığını ve Türkiye'yi, Türk kültürünü ve Türkçeyi Somalililere aktardığını söyledi.

Mohamed, "Onların Türkiye'nin bilgi birikiminden ve fırsatlarından istifade etmelerini sağlıyoruz." dedi. Somali Polis Teşkilatına ait yetimhane yurdunda TİKA'nın desteğiyle onarılan sınıfta ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitim gördüğünü, sınıfın Yunus Emre Enstitüsü, TÜRKSOM ve diğer Türk kurumları tarafından desteklendiğini aktardı.

Mohamed, Türkiye'ye 2012'de gittiğini ve 2024'te Somali'ye döndüğünü anlatarak, dönüşünü vicdani bir sorumluluk olarak gördüğünü şu sözlerle ifade etti: "Ben Türkiye'ye gittim, Türk devletinin bursundan yararlandım. O yüzden bunu vatan borcu görüyorum. Buraya tekrar dönmek ve burada katkılarda bulunmak, benim için vicdani bir sorumluluk."

Mohamed, toplumda artan güven ve umut hissine dikkat çekerek, "Artık daha az sıkıntı çeken Somalililer var. Hem gıda hem güvenlik konusunda. O yüzden hem bizleri hem bizden sonraki nesilleri daha parlak bir gelecek bekliyor diye düşünüyoruz ve inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu ve Türk iş insanlarına, Somali'deki tarım ve deniz sektöründe yatırım fırsatlarına işaret ederek çağrıda bulundu: "Bence buraya yatırım yapmalılar. Burası, Doğu Afrika'nın bulunduğu coğrafya açısından çok önemli bir ülke. Somali'de hem tarım hem deniz sektöründe inanılmaz fırsatlar var. Bu ülkenin yerel kaynakları da hala dokunulmamış. Bu yüzden yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum."

Mustaqbal Özel Gereksinimler Merkezi: Tek destekçi TİKA

Merkezin Müdürü Abdirizak Elmi Mohamud, Mustaqbal'ın otizm, down sendromu ve diğer nörogelişimsel bozuklukları bulunan çocuklara hizmet veren ülkedeki tek kurum olduğunu vurguladı. Mohamud, "TİKA, şu anda bize eğitim, ekipman ve tüm altyapı konularında destek veren tek kurum." dedi.

Mohamud, merkezin desteklenmesinin bu çocukların toplumla bütünleşmesi ve tüm hizmetlere dahil edilmesi açısından hayati önem taşıdığını belirterek, "Bu nedenle Mustaqbal’ın varlığı, bu dönemde son derece hayati ve önemli." ifadesini kullandı.

Mogadişu Üniversitesi laboratuvarı: Eğitim, deney ve kalite testleri

Laboratuvar teknisyeni Abdullahi Abdi Mahamoud, TİKA'nın Mogadişu Üniversitesinde açtığı laboratuvarın beton, asfalt ve zemin ile su kalitesi olmak üzere üç ana bölümden oluştuğunu aktardı. Mahamoud, laboratuvarın öğrencilerin gereksinimleri öğrenmesi ve teknisyenlerin desteğiyle uygulamalı deneyim kazanmaları için kullanıldığını belirtti.

Mahamoud, laboratuvardan birçok öğrencinin faydalandığını, ayrıca dışarıdan şirketlerin zemin, beton ve çelik gibi alanlarda testler yaptırmak için geldiğini ifade etti. Laboratuvarı kurduğu için TİKA'ya teşekkür eden Mahamoud, "Ayrıca Türk hükümetine de buradaki işbirlikleri için son derece müteşekkirim." dedi.

Etki: Eğitim, umut ve iş birliği

TİKA tarafından yürütülen projeler, Somali'de eğitim imkânlarını artırırken özel gereksinimli çocukların hizmetlere erişimini sağlıyor ve üniversite düzeyinde uygulamalı teknik eğitimi destekliyor. Yerel aktörler ve Türk kurumlarının iş birliğiyle yürütülen bu çalışmalarda, toplumda artan umut ve güven hissi ön plana çıkıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yetimhanede açtığı Türkçe sınıfı, Mogadişu Üniversitesinde kurduğu laboratuvar ve desteklediği özel gereksinimli çocuklar merkeziyle Somali'nin kalkınmasında önemli rol oynuyor. TİKA'nın desteğiyle kurulan Şehit Ömer Halisdemir sınıfında öğretmenlik yapan İlyas Abdulkadir Mohamed, AA muhabirine TİKA'nın projelerine ilişkin açıklamada bulundu.